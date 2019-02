La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 Copa Federación:

Mañana enfrenta a Sarmiento en Zárate con la ilusión de alcanzar el primer puesto de la Zona E. En cambio, Real San Jacinto y Defensores recién jugarían el sábado 2 de marzo por complicaciones para organizar sus respectivos encuentros como locales. La última fecha de la Copa Federación Norte 2019 será decisiva para los equipos campanenses, aunque algo menos para La Josefa, que ya tiene asegurada su clasificación a los Octavos de Final. El subcampeón de la última Liga Campanense ha cosechado 10 puntos, lo que le permite todavía soñar con ser el mejor de la Zona E. Y como la definición en caso de empate en puntos será por resultados entre los equipos igualados, tiene garantizada a su vez la segunda posición. Es que el líder de la Zona E es Sarmiento de Zárate, con 12 puntos. Después se ubica La Josefa con 10; y tercero está Social Obrero de Zárate con 7, mientras que Villariño, ya eliminado, no ha sumado unidades. En la última fecha, el equipo de nuestra ciudad visitará a Sarmiento con la ilusión de conseguir un triunfo que lo deje en lo más alto de la Zona E. Un empate o una derrota lo dejaría en el segundo puesto, dado que tiene ventaja sobre Social Obrero, al que derrotó en la primera rueda en Zárate y con el que empató en la revancha en Campana. Este tipo de "desempate" también beneficia a Real San Jacinto, que definirá el segundo puesto de la Zona G mano a mano con Paraná de Zárate. Actualmente, ambos tienen 3 puntos (Belgrano, con 9, ya clasificó como líder) y en la última fecha deben enfrentarse entre sí. Pero como en la primera rueda, el elenco campanense se impuso 3-1 en la vecina ciudad, el empate lo favorecerá en la definición a pesar que tiene peor diferencia de gol que el elenco zarateño. En cambio, Defensores de La Esperanza sí está obligado a ganar en la última fecha: actualmente comparte la segunda ubicación de la Zona F con Lima FC, su próximo rival. Y como en la primera rueda cayó como visitante ante el Albinegro, el conjunto dirigido por Cristian Tejera no tiene otra opción que el triunfo para adueñarse de la segunda posición y, así, asegurar la clasificación. En caso de empatar ante Lima, al Verdinegro le quedará una última posibilidad: clasificar como uno de los dos mejores terceros, una situación que asoma como poco probable, pero que todavía está latente (debería perder La Esperanza de San Pedro y no ganar ni Universitario ni Argentino de Chacabuco). Lo positivo es que La Esperanza jugará ya sabiendo los resultados de los que aspiran a esos dos boletos, dado que recién recibirá a Lima el sábado 2 de marzo. SIN CANCHA Para este fin de semana decisivo de la Copa Federación Norte 2019, Real San Jacinto y Defensores de La Esperanza tuvieron muchas dificultades para programar sus respectivos encuentros como locales. Por falta de canchas y de disponibilidad policial ante la cantidad de partidos que habrá en nuestra ciudad no tenían espacio para jugar ni sábado ni domingo ni lunes (el sábado juegan la Primera Femenina de Puerto Nuevo y Villa Dálmine; el domingo, Puerto Nuevo; y el lunes, Atlético Las Campanas). Así le propusieron a la Federación Norte ser locales martes y miércoles, pero como nuestra ciudad no cuenta con canchas con iluminación, no se pudieron programar los encuentros en horarios nocturnos tal como lo marca el reglamento en caso de excepciones a días no laborales. Así, finalmente se decidió que tanto Real San Jacinto vs Paraná como Defensores de La Esperanza vs Lima se disputen el próximo sábado 2 de marzo.











