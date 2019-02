La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 22 de Febrero de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CALLES INTRANSITABLES "Vivo en el Barrio Malvinas I, estas imágenes son después de un día de lluvia que no difieren de un día normal en la calle Giachino, imposible de transitar. Después de más de un año de reclamos por parte de distintos vecinos y promesas nunca cumplidas seguimos sin respuesta. Ahora mi duda es ¿Por qué de las dos únicas calles sin pavimentar la calle 2 de Abril, puede emparejarse y se puede transitar y Giachino, no? Quedamos a la espera de una respuesta" escribe Sofía. MATORRALES AL POR MAYOR "Vicente López entre Sivori e Iriart. Ya hice un reclamo hace mucho por lo mismo vinieron y cortaron. Ahora volvió a crecer pero el dueño no aparece", muestra Liliana. VECINOS INESCRUPULOSOS "Así estaba la zanja tapada de botellas antes que creciera el pasto y los juncos. Almirante Brown y Gavazzi. Altura puente de entrada al depósito de Maxiconsumo. Tiran permanentemente basura y como consecuencia los días de lluvia se inunda la cuadra", escribe Daniel. MAS BASURA... "Pastizales y basura imposible de transitar. Es un peligro, calles Barca y Comelli (barrio Don Francisco", escribe Mirta. PASTIZALES SI, VEREDAS NO "Tres veredas tapadas por pasto (Colectora Norte, entre Santa Cruz y Yaqueme) que alguien se ocupe. Los yuyos se comieron la vereda, los que tenemos que circular por ahi bajamos a la calle", muestra Susana. UN ANTES Y UN DESPUES "Calle Begue, barrio Los Pioneros. Antes y hoy", muestra José.





