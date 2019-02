La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 Breves: Noticias de Actualidad







DOLAR El dólar retrocedió ayer unos 20 centavos en promedio y se cotizó en 40,56 pesos para la venta en promedio en bancos y casas de cambio de la "city" porteña, después de que el Banco Central convalidara otra suba de la tasa de interés en una nueva licitación de Leliq. Así, la autoridad monetaria logró terminar con una racha de seis jornadas consecutivas en las que había subido el billete estadounidense. En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el dólar (mayorista) se desinfló 14 centavos, a $ 39,53, y se mantuvo dentro de la zona de no intervención. El Banco Central adjudicó $183.875 millones en Leliq a siete días de plazo y volvió a convalidar una suba de la tasa de interés, con un corte promedio de 49,026%. SUPERAVIT La Argentina registró superávit comercial por quinto mes consecutivo, con un saldo favorable de 372 millones de dólares en enero pasado, según reportó este jueves el INDEC. Las exportaciones totalizaron el mes pasado US$ 4.586 millones, con un retroceso interanual del 4,7% o US$ 224 millones. En tanto, las importaciones se desplomaron 26,5% con relación a enero de 2018, lo que significan unos US$ 1.523 millones. Por todo concepto, llegaron a los US$ 4.214 millones. Las exportaciones de productos primarios crecieron 12,6% en forma interanual. También aumentaron los envíos de manufacturas de origen agropecuario (6,5%). Sin embargo, las ventas al exterior de manufacturas de origen industrial cayeron 24,3% y las de combustibles y energías, 27,4% con relación a enero de 2018. DATOS GENETICOS El ADN del cura Julio César Grassi, quien cumple una condena a 15 años de prisión por abuso sexual agravado de menores dictada en 2009, será incluido en el Registro Nacional de Datos Genéticos de autores de delitos vinculados a la integridad sexual. Así lo dispuso el Tribunal Criminal 1 de Morón a través de una resolución firmada por los jueces Claudio José Chaminade y Mariana Maldonado, por lo que en las próximas horas se le iba a extraer muestras genéticas al cura preso, cuya condena recién quedó firme en 2017. GIRA PRESIDENCIAL El presidente Mauricio Macri llegó ayer a Emiratos Arabes Unidos, donde se reunirá con el príncipe heredero Mohammed bin Zayed Al Nahyan. El Jefe de Estado, en la última etapa de su gira que incluyó la India y Vietnam, fue recibido en el aeropuerto internacional de Abu Dhabi, por funcionarios locales, para desarrollar la última etapa de su viaje antes de regresar a la Argentina. Macri inició su actividad en Abu DhabiEn, tras participar del Foro de Empresas Argentina - Vietnam, en su última actividad en Hanoi. EXIGENCIAS DE LA UCR El diputado radical Miguel Bazze consideró ayer que Daniel Salvador "tiene que seguir siendo vicegobernador" bonaerense y reclamó que sea el compañero de fórmula de María Eugenia Vidal para un nuevo mandato. "Daniel Salvador tiene que seguir siendo vicegobernador", advirtió Bazze, quien se mostró en contra de una competencia en primarias al interior de Cambiemos en territorio bonaerense. El legislador por la provincia de Buenos Aires también se refirió a la situación nacional del oficialismo y pidió evaluar si una primaria "fortalece" o no a Cambiemos.

Breves: Noticias de Actualidad

