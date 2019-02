La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 Para no ser pobre se necesitan $26.442,92







Canasta básica aumentó 3,7% en enero. Con relación a enero de 2018, registró un incremento del 55,8 por ciento, una variación similar a la que experimentó la canasta básica de alimentos, según reportó el INDEC. La canasta básica total (CBT), que determina la línea de pobreza, y la canasta básica alimentaria (CBA), que establece la de indigencia, registraron en enero pasado un aumento del 3,7% con relación a diciembre de 2018, según reportó este jueves el INDEC. Con respecto a enero del año pasado, ambas experimentaron una suba del 55,8%, mientras que la inflación ascendió a 49,3% (medición interanual). De este modo, una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) necesitó el mes pasado 26.442,92 pesos para no ser pobre y $10.577,16 para no caer por debajo de la línea de indigencia. Para un solo individuo, la canasta básica alimentaria fue de $3.423,03 en enero pasado, y la total, de 8.557,58, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).



