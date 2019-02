La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 Calendario Maya - Año Luna 13:

Sol 3 - Energía del Viernes 22/02/2019 - Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip





Sol, maestría espiritual, brillo desde la humildad, amor incondicional, trabaja sobre soltar el ego. KIN 120-SOL 3 - guiado por la Semilla. En esta trecena, la trecena del ESPEJO, donde hay que cortar con todo lo que veníamos trayendo que no nos gustaba o no queríamos, la TORMENTA en el tono 2 , del día de ayer, nos desafía a que podamos TRANSFORMAR, TRANSFORMARNOS,! El tema es la inestabilidad del tono donde se encuentra esta energía arrasante de la TORMENTA, que por momentos puede ser que parezca traer el gran cambio, la gran transformación y por momentos, no va a transformar NADA, va a quedarse ahí paralizada. El SOL 3 viene a activarnos, a ILUMINARNOS, a llenarnos de espiritualidad, a enseñarnos a abandonar el EGO, a trabajar la espiritualidad desde la HUMILDAD, a poder ponernos en el otro, en su lugar, en sus zapatos, o por lo menos a poder escucharlo, no solo poner por delante nuestras cosas, nuestras causas, nuestros problemas. Al SOL 3 lo guía la semilla, que nos predispone a romper la cáscara que tenemos para hacer una y otra y otra vez las cosas de la misma forma, este sol, nos sacude, para que algo cambie, para que algo entre en nosotros y nos atrevamos a desarmar estructuras y asistirnos y asistir al prójimo de un modo más sentido, más espiritual, menos materialista, más humildes, vibrando en la misma sintonía! La TORMENTA en el tono 2, dispone a 13 días inestables en tiempo y país, y con posibilidad de lluvias y tormentas. Agarra el piloto, las botas de goma y a chapotear y a ayudar al que la está pasando mal, bajo el agua. Vamos hermanos, que el sol despierte en vos esa maestría espiritual que estamos necesitando para ser un gran país con grandes personas!! ¡Buena jornada, transformando y brillando, por que se den cambios importantes! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Sol 3 - Energía del Viernes 22/02/2019 - Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip

