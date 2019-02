Expertos malabaristas Campanenses participaron del programa de Marley

Los dueños de la Escuela de Circo "La Circoneta" de nuestra ciudad Silvina Bosoni y su pareja Juan Alberto Zeballos el miércoles formaron parte de Minuto para Ganar. Se alzaron con $5.000

Los programas de entretenimiento se han tornado un gran puntapié para todos aquellos que quieren mostrar sus dotes y llevarse algún premio. En este caso los campanenses Silvina Bosoni y Juan Alberto Zeballos padres de Bruno y León participaron el miércoles por la noche de "Minuto para Ganar" programa que se emite por Telefè y conduce Marley. Ganaron $5.000.

Durante su participaron los jóvenes contaron su trabajo en nuestra ciudad en la Escuela de Circo La Circoneta, lucieron sus destrezas acrobáticas y también realizaron los diferentes desafíos que propone el juego. Minuto para Ganar consiste en una serie de juegos simples, que todos pueden practicar en sus casas con elementos cotidianos y fáciles de conseguir (cucharas, papel higiénico, huevos, manzanas, etc.). El participante deberá enfrentar diez diferentes juegos, en un minuto cada uno. Tendrá tres "vidas" que irá perdiendo cada vez que no logre realizar el juego en el tiempo estipulado. Asimismo, no podrá pasar al siguiente juego sin cumplirlo en 60 segundos. Los participantes podrán ganar hasta un millón de pesos.

En diálogo con La Autentica Bosoni comentó que grabaron hace un mes el programa, "nos re divertimos fue como una salida de pareja, Marley es muy simpático. Fue una muy linda experiencia".

En una nota el año pasado por sus 10 años de trabajo comentaron a La Auténtica Defensa que las clases en La Circoneta son de una hora y media que hay juegos dependiendo de las edades, con manipulación de objetos o juegos de Clown (Técnica de Payaso). Ya la segunda parte incluye preparación física (abdominales, correr, saltar la soga). Luego acrobacia de piso o aérea (Tela, Trapecio, Palo Chino, Aro, Tela Marina). "La idea es que quien recién empieza pase por todas las disciplinas para que elija después cuál le gusta más".