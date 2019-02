La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 Handball:

300 se coronó campeón en el Torneo Relámpago Femenino del CBC







Conformado por jugadoras del Boat Club, superó a XXX en la final. Hoy comienza la versión masculina de este certamen. El pasado fin de semana se realizó la quinta edición de Torneo Relámpago Femenino "Handball junto al río" que se desarrolla en el Campana Boat Club, ya una tradición veraniega en la ribera de nuestra ciudad. Los equipos participantes fueron 300, Drinking Team (dos equipos formados por jugadoras del CBC), Flyn Paff (de la Zona Sur del Conurbano), All Blacks (Garín), Navarro (de dicha localidad), Culpa de Mayores (de Avellaneda) y Deer (José C. Paz). Por la Zona 1, los equipos 300 y Flyn Paff avanzaron a semifinales, mientras que por la Zona 2 lo hicieron Deer y Drinking Team. Así, por el pase a la final, 300 superó 35-10 a Drinking Team, mientras que Flyn Paff superó 16-15 a Deer, que luego se quedó con el tercer puesto al vencer 19-12 a Drinking Team. Y en la definición del torneo, 300 derrotó 15-12 a Flynn Paff y repitió el título obtenido en 2016 (en 2017 y 2018 había sido subcampeón). En esta edición, el equipo del CBC estuvo conformado por Tatiana Zarantonello (elegida Mejor Jugadora del torneo), Paloma Slavin, Agostina Lorenzo, Camila Recalde, Agustina Bergés, Verónica Schinoni, Dominique Muñoz, Analía Colombano, Sofía Macarena Muñoz, Danila Betti, Candela Martina y Macarena Vignale. ARRANCA EL MASCULINO Desde este viernes 22 hasta el domingo 24 se disputará el Torneo Relámpago Masculino que contará con la participación de diez equipos divididos en tres zonas: una de cuatro y dos de tres, que disputarán encuentros interzonales para que todos los conjuntos afronten un mínimo de tres cotejos. En la Zona A estarán Maquinita ChuChu (campeones 2018), Tranqui Team, Isotopos y Sub 21; en la Zona B jugarán T.V, Seguimos Intactos y Al Fujairah; mientras que la Zona C estará conformada por Fratelli, Jóvenes Jovatos y Espíritu Cbciano. Los ganadores de cada zona y el mejor segundo avanzarán a las semifinales y continuarán jugando en busca del título 2019.

LAS CAMPEONAS: EL EQUIPO 300 CONFORMADO POR JUGADORAS DEL CBC.





EL TORNEO SE DESARROLLÓ EN LA CANCHA ABIERTA DEL BOAT CLUB.



