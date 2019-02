Llegó a los 12 puntos y mantiene su andar perfecto tras golear 13-1 a Hierros Campanas. Cuatro equipos se ubican como escoltas a tres unidades de diferencia.

El pasado sábado se disputó la quinta fecha del Torneo de Fútbol 5 "Pink" que se desarrolla en el complejo La Barranca y que tiene a Es lo que Hay como único líder luego que consiguiera su cuarta victoria en cuatro presentaciones. Por detrás, con 9 puntos, cuatro equipos comparten la segunda posición: Real Bañil, Plan B, De Taquito y Las Ronaldas.

En esta quinta fecha, Es lo que Hay goleó 13-1 Hierros Campana con goles de Romina Vincent (5), Daiana Gaggiotti (4) y Marcela Sánchez (4). Para las perdedoras anotó Adriana Preiser.

Entre los escoltas, se destacó la victoria de Plan B, que superó 17-0 a Las Panteras con tantos de Rocío Palau (6), Carolina Galeano (5), Melanie Correa (3), Lucía Benvenuto, Marian Sandoval y Amalia Tejera.

Por su parte, De Taquito consiguió su segundo triunfo consecutivo al derrotar 3-1 a Las Ronaldas con tantos de Mariangeles Funes, Liliana Benítez e Ivana Ojeda. El gol de las perdedoras fue de Evelyn Orosco.

Finalmente, Las Chimuelas superó 3-1 a El Rejunte con un doblete de Antonella Nino y un tanto de Rocía Beanaim, mientras el descuento fue obra de Eliana Cepernic.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Es lo que Hay, 12 puntos; 2) Real Bañil, Las Ronaldas, Plan B y De Taquito, 9 puntos; 6) Las Chimuelas, 6 puntos; 7) Hierros Campana, 3 puntos; 8) El Rejunte y Las Panteras, 1 punto.

Mientras que la tabla de goleadoras está encabezada por dos jugadoras de Plan B: Carolina Galeano y Rocío Palau, quienes acumulan 18 y 11 goles. Después aparecen: Gisela Salvo (Es lo que Hay), Evelyn Orosco (Las Ronaldas) y Marcela Sánchez (Es lo que Hay), 8 goles.

La sexta fecha se jugará este sábado 23 y tendrá los siguientes encuentros: Las Ronaldas vs El Rejunte (17.00), Real Bañil vs Las Panteras (18.00), Las Chimuelas vs Es lo que Hay (19.00) y De Taquito vs Plan B (20.00). Queda libre Hierros Campana.