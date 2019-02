La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 AFA: no más promedios







En una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se aprobó por unanimidad la eliminación de los promedios en todo el Ascenso del fútbol argentino a partir de la próxima temporada. Con esta decisión, los descensos que determine cada divisional serán por posición final en la tabla general, poniendo así fin a un sistema que había comenzado en 1983. Mientras tanto, la Superliga todavía no ha definido si se acoplará a esta decisión. Con los Promedios, en la última temporada de la Primera B Nacional, al igual que en la actual, Villa Dálmine estuvo en la pelea por la permanencia a pesar de estar ubicado en la parte alta de las posiciones. Por eso, la 2019/20 venía perfilándose con mayor comodidad para el equipo de nuestra ciudad, aunque finalmente ese "colchón de puntos" que viene construyendo desaparecerá con el fin de esta modalidad. Además, el Comité Ejecutivo de AFA confirmó que regresará el formato Apertura y Clausura para los torneos de las diferentes categorías. Esta medida también comenzaría a partir de la próxima temporada, aunque deben definirlo las distintas divisionales. En Primera B Metropolitana, Primera C y Primera D sería más sencillo de aplicar, mientras que en la Primera B Nacional asoma más complejo porque está acordado que la competencia de la próxima temporada se divida en dos zonas.



AFA: no más promedios

