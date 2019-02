La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 Breves: Fútbol







SUPERLIGA: FECHA 20 Hoy se pondrá en marcha una nueva jornada de la Primera División con tres encuentros: Tigre vs Patronato (19.00), Lanús vs Rosario Central (21.10) y Colón vs Banfield (21.10). En tanto, en un partido postergado de la 15ª fecha, Boca Juniors perdió 2-1 como local frente a Atlético Tucumán (el campanense Juan Mercier fue titular). Con este resultados, el Decano igualó al Xeneize en la tercera ubicación que comparten con 35 puntos, a diez de los líderes Racing Club y Defensa y Justicia (45). CON GUS"T"O A POCO En el partido de ida de la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores, Talleres igualó 2-2 en Córdoba frente a Palestino de Chile. El equipo argentino se imponía con goles de Dayro Moreno y Juan Ramírez, pero el elenco chileno reaccionó con tantos de César Cortés y Guillermo Soto. La revancha será el próximo miércoles y el ganador integrará el Grupo A junto a River Plate, Inter de Brasil y Alianza Lima de Perú. DEFENSA ELIMINADO Defensa y Justicia quedó afuera de la Copa Sudamericana en primera ronda al caer 4-0 en el global frente al Botafogo de Brasil. En la ida perdió 1-0 como visitante. Y en la revancha, después de no poder concretar sus opciones, cayó 3-0 en Florencio Varela con tres goles en la segunda mitad. CHAMPIONS LEAGUE Se completaron los partidos de ida de los Octavos de Final con el triunfo de Atlético Madrid por 2-0 como local sobre Juventus (goles de los defensores uruguayos José María Giménez y Diego Godín) y con la victoria del Manchester City por 3 a 2 como visitante sobre Schalke 04 con un tanto de Sergio "Kun" Agüero. PRIMERA B METRO Esta tarde comienza la 25ª fecha del campeonato con tres partidos: el líder Barracas Central (54 puntos) recibe a Comunicaciones desde las 17.05 (televisa TyC Sports); el escolta Estudiantes (51) jugará en Caseros ante Talleres de Remedios de Escalada desde las 18.45; y el tercero, Deportivo Riestra (45), visitará a San Miguel desde las 17.00. PRIMERA C Entre miércoles y jueves se disputó la 24ª fecha. El líder sigue siendo Dock Sud (43 puntos), que igualó 1-1 con Luján y aumentó la diferencia sobre Deportivo Armenio (41), que perdió 2-0 como local ante Deportivo Merlo. En tanto, Argentino de Quilmes (41) también es escolta ahora, tras golear ayer 4-0 a Sportivo Barracas. Los demás resultados de la fecha fueron: Lamadrid 3-1 Villa San Carlos, Laferrere 2-0 El Porvenir, San Martín (B) 1-0 Ituzaingó, Midland 3-3 Central Córdoba (R), Cañuelas 1-3 Berazategui, L.N. Alem 0-0 Excursionistas; Argentino (Q). Al cierre de esta edición jugaban Sportivo Italiano vs Victoriano Arenas.

