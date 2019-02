La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 Síndrome de Asperger: las claves para entender esta condición







Los diagnósticos pueden ser difíciles de realizar debido a que no existen estudios médicos para detectarlo de manera inmediata. La identificación temprana es fundamental para el desarrollo. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Esta condición del neurodesarrollo impacta en el funcionamiento social y el espectro de actividades e intereses de aquellos individuos que lo presentan, influyendo de manera directa en la forma en que estos logran procesar la información, dan sentido al mundo en el que viven y se relacionan con los otros. "Son pacientes que desean la aceptación social, pero no saben cómo lograrla porque les ´falla´ la inteligencia emocional, la capacidad de entender lo que le pasa al otro, por eso generalmente les sucede lo opuesto y eso les genera angustia y estrés", detalló Andrea Abadi, psiquiatra infanto-juvenil y directora del Departamento de Infanto Juvenil de INECO. Desde la Asociación Asperger Argentina se esforzaron por aclarar que "aunque se desconoce su causa, hay fuerte consenso en la comunidad científica en señalar que es de orden neurobiológico. De la misma manera, hay una aceptación universal acerca de que el mismo no se produce por problemas afectivos ni por el tipo de educación recibida. Tiene una mayor incidencia en varones que en mujeres y en estas se manifiesta de una manera más sutil y encubierta". Abadi enumeró algunas características (a grandes rasgos) que identifican a quienes presentan Síndrome de Asperger: Es necesario destacar que se manifiesta de manera diferente en cada individuo, hay en todos ellos un rasgo común: las significativas dificultades para la interacción social, especialmente con aquellas personas de su misma edad. - Dificultades para empatizar con los otros. - Comportamiento emocional y socialmente inapropiado. - Nivel de inteligencia normal o superior por lo que no suelen presentar dificultades en el rendimiento académico. - Existencia de un interés "obsesivo" en un solo objeto o tema, con exclusión de cualquier otro (generalmente atípicos o poco comunes para los individuos de su edad). - Presencia de movimientos motores torpes y descoordinados. - Alto nivel de vocabulario y patrones de discurso formales. - Escasa comprensión de chistes o dobles sentidos. - Pensamiento rígido e inconvenientes para aceptar cambios en la rutina. La detección temprana es una de las claves, ya que permite dar inicio a una intervención oportuna interdisciplinario que colabore a que los niños y adolescentes con esa condición se conviertan en adultos que puedan enfrentarse a la vida con la mayor independencia posible.



Síndrome de Asperger: las claves para entender esta condición

