Ultima Hora: El partido entre Puerto Nuevo y Banfield por la 3era. fecha de la Zona Campeonato de la Primera B fue suspendido debido a las intensas lluvias que afectan a la región. A CONTINUACIÓN LA NOTA PUBLICADA EN NUESTRO MEDIO IMPRESO LAS CHICAS DE PUERTO NUEVO RECIBEN ESTA TARDE A BANFIELD Las Auriazules buscan su primera victoria en la Zona Campeonato de la Primera B de AFA. Por la tercera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde la visita de Banfield en un encuentro que se jugará desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos del bario Don Francisco. Las Auriazules llegan a este compromiso después de una derrota (en el debut como local ante Gimnasia de La Plata) y un empate (el obtenido el pasado fin de semana en su visita a Deportivo Español. Por su parte, Banfield perdió en la fecha anterior por 2-0 ante SATSAID, aunque en la primera jornada sumó de a tres gracias a su goleada 5-0 sobre All Boys. Los demás partidos de esta tercera fecha de la Zona Campeonato serán: Real Pilar vs. Lima FC, Luján vs. Gimnasia (LP), Comunicaciones vs. Deportivo Español y SATSAID vs. All Boys. En tanto, las posiciones hasta el momento son: 1) Gimnasia (LP), SATSAID y Real Pilar, 6 puntos; 4) Banfield, Luján y Lima FC, 3 puntos; 7) Puerto Nuevo y Deportivo Español, 1 punto; 9) Comunicaciones y All Boys, sin puntos.

MANUELA CARDOZO VIENE DE ANOTAR UN GOL ANTE ESPAÑOL.

#Dato #FútbolFemenino El partido entre Puerto Nuevo y Banfield por la 3era fecha de la Zona Campeonato de la Primera B fue suspendido por las intensas lluvias que afectan a la región. pic.twitter.com/5EBtzrwrYO — Daniel Trila (@dantrila) 23 de febrero de 2019

Fútbol Femenino:

A causa del mal tiempo, fue suspendido el partido entre Puerto Nuevo y Banfield

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: