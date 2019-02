Ultima Hora: Quedó suspendido el partido que La Josefa debía jugar esta tarde como visitante frente a Sarmiento de Zárate. A CONTINUACIÓN LA NOTA ORIGINAL EN NUESTRO MEDIO IMPRESO: LA JOSEFA VISITA ESTA TARDE A SARMIENTO POR LA PUNTA DE LA ZONA "E" Juegan en Zárate desde las 17 horas. El equipo campanense está obligado a ganar para terminar primero en su grupo. Si no lo hace, se mantendrá en la segunda ubicación. Por la sexta y última fecha de la Zona E de la Copa Federación Norte 2019, el Club Atlético La Josefa visitará esta tarde a Sarmiento de Zárate en un partido que se disputará desde las 17 horas en el estadio Pablo Gramajo de la vecina ciudad. El encuentro definirá la primera posición de esta Zona E: a Sarmiento le alcanza con un empate para asegurar dicho lugar, mientras que La Josefa va en busca de la victoria que le permita avanzar a Octavos de Final como el mejor del grupo (ya tiene asegurada la segunda posición). "Llegar a este partido ya clasificados es una sensación hermosa, porque es lo que todo el grupo y el cuerpo técnico queríamos", señaló Pablo Tornatori en diálogo con LAD. "Desde el minuto cero que arrancamos con el objetivo de pasar de zona y por suerte se nos dio. Pero no tenemos que relajarnos. Ahora vamos a buscar el primer puesto y a seguir trabajando para lo que se viene", agregó el delantero de La Josefa. En cuanto al rival, el atacante campanense expresó: "Sabemos que Sarmiento es un equipo difícil, que juega bien al futbol y que es el defensor del título. Pero nosotros estamos preparados para este tipo de partidos y ojalá salga todo como nosotros queremos. Para eso estamos laburando durante la semana, para cumplir con el objetivo de ganar y clasificar primero. Ojalá se nos dé". A este encuentro, La Josefa llega con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota, justamente frente a Sarmiento en la primera rueda. El balance, claro está, es positivo. "En cada partido que jugamos se fueron planteando varias cosas según los equipos que enfrentamos y por suerte nos fue bien. Pero quiero destacar el laburo, sacrificio, compromiso, y sobre todo la humildad que hay en este grupo. Más allá de lo futbolístico, eso es lo que ayuda para llegar a estas instancias", remarcó al respecto Tornatori. En el otro encuentro de este grupo, Social Obrero de Zárate intentará también asegurar su clasificación a Octavos de Final. Aunque ya sin chances de salir segundo, sabe que en caso de vencer a Villariño de José C. Paz será el mejor tercero de la fase de grupos y avanzará a la instancia de eliminación directa. Actualmente, las posiciones de esta Zona E son: 1) Sarmiento, 12 puntos; 2) La Josefa, 10 puntos; 3) Social Obrero, 7 puntos; 4) Villariño, sin puntos.



#Dato #CopaFederacion Suspendido el partido que La Josefa debía jugar estar tarde como visitante frente a Sarmiento de Zárate pic.twitter.com/Pi4bLwpkEs — Daniel Trila (@dantrila) 23 de febrero de 2019

Copa Federación:

A raíz de las intensas lluvias, fue suspendido el partido entre La Josefa y Sarmiento

