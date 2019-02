El encuentro, correspondiente a la 17ª fecha, se jugará desde las 19 horas en Mitre y Puccini. El Violeta tratará de recuperarse de la derrota en Santiago del Estero para seguir en zona de clasificación al Reducido. Para recuperarse de la derrota sufrida en Santiago del Estero frente a Central Córdoba. Y para mantenerse en zona de la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera División. Con esos objetivos saldrá hoy a la cancha Villa Dálmine, que desde las 19 horas recibirá a la visita de Almagro en un partido correspondiente a la 17ª fecha que se disputará en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Bruno Bocca. El Violeta (9º con 23 puntos) comenzó el año con victorias sobre Atlético Rafaela y Los Andes que le dieron margen considerable en la pelea por la permanencia y lo pusieron definitivamente en la lucha por clasificar al Reducido por el segundo ascenso a Primera División. Pero llega a este compromiso frente a Almagro tras haber caído en Santiago del Estero, donde el partido comenzó a escapársele a los 32 segundos de juego con un centro que cruzó toda el área y que empujo Javier "Bicho" Rossi por el segundo palo. Sin embargo, el equipo conducido por Walter Nicolás Otta hizo una buena presentación frente a Central Córdoba, especialmente en la primera parte, cuando tuvo capacidad para recuperar rápido y para generar volumen de juego a partir de las actuaciones de Emanuel Molina y Mariano Miño. Por eso, "Nico" apenas realizará un cambio forzado por la lesión de Juan Ignacio Alvacete, quien le dejará su lugar a Marcos Martinich como lateral izquierdo. Entonces, Villa Dálmine formaría hoy con Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Marcos Martinich; Emanuel Molina, Federico Recalde, Matías Ballini, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. La nómina de convocados la completan Juan Ignacio Dobboletta, Cristian González, Marcelo Tinari, Renzo Spinaci, Lucas Cuevas, Fabricio Brener, David Gallardo y Germán Lesman (uno quedará afuera del banco de suplentes). Por su parte, Almagro (12º con 22) busca recuperar terreno para meterse nuevamente en zona de ingreso al Reducido después de arrancar este 2019 con fecha libre y posteriormente con derrota 3-1 frente a Platense y empate 0-0 como local ante Gimnasia de Mendoza. Así, lejos le quedó aquel arranque ideal al Tricolor, que inició la temporada con cuatro victorias en cuatro presentaciones. Pero después cayó en la irregularidad: no pudo ganar en los siguientes seis partidos y tras aquel poker de triunfos ha acumulado 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas en sus últimos once cotejos. La dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez realizaría modificaciones en la formación titular (volvería el capitán Ezequiel Piovi, entre ellas) y los once que saldrían hoy a la cancha serían: Horacio Ramírez; Santiago López Demarchi, Nicolás Arrechea, Maximiliano García, Adrián Torres; Ezequiel Denis o Marcos Litre; Brian Benitez o Iván Ramírez, Ezequiel Piovi, Damián Arce; Leonardo Acosta y Joaquín Susvielles. SIETE PARTIDOS. Este sábado se disputarán siete de los doce partidos de la 17ª fecha de la Primera B Nacional. Además de Villa Dálmine vs Almagro, también jugarán: Defensores de Belgrano vs Atlético Rafaela (17.00), Chacarita vs Sarmiento (17.05 por TyC Sports), Agropecuario vs Central Córdoba (19.00), Instituto vs Nueva Chicago (19.05 por TyC Sports), Santamarina vs Guillermo Brown (20.30) y Mitre vs Brown de Adrogué (21.00).

EL VIOLETA ESTÁ INVICTO COMO LOCAL EN ESTE TORNEO, CON CUATRO TRIUNFOS Y CUATRO EMPATES. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 47. En 46 partidos, Villa Dálmine ganó 17 veces, Almagro logró 16 victorias y empataron en 13 ocasiones. Villa Dálmine convirtió 65 goles, mientras que Almagro marcó 59. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 24 veces: el Violeta logró 9 victorias (32 goles), mientras Almagro ganó 5 partidos (22 goles). Empataron 10 veces. COMO LOCAL ALMAGRO. Jugaron 22 encuentros: Almagro ganó 11 (37 goles) y Villa Dálmine se impuso en 8 (33 goles). Empataron en 3 ocasiones. EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 10 de diciembre de 2017, por la 12ª fecha de la Primera B Nacional 2017/18, empataron 0-0 en Mitre y Puccini con arbitraje de Pablo Dóvalo. EL ÚLTIMO TRIUNFO LOCAL. El sábado 21 de mayo de 2016, por la 17ª fecha del Torneo de Transición de la B Nacional, el Violeta se impuso 1-0 con gol de Renso Pérez. APOSTILLAS: Dos encuentros sin perder lleva Villa Dálmine ante Almagro, con una victoria y un empate. La última derrota frente al conjunto de José Ingenieros se produjo el sábado 3 de diciembre de 2016, por la 17ª fecha de la B Nacional 2016/17: fue en Campana, por 1 a 0, con gol de Abel Luciatti. Así, como local suma 2 partidos sin ganar, con un empate y una derrota. MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Miguel Benítez (6), Francisco Ramón Portillo (5), Juan Alberto Martínez (4), Oscar Bautista Cassinerio (4), Héctor Fernández (3) y Eusebio Gómez (3). MAXIMOS GOLEADORES DE ALMAGRO: Luciano Martín Figueroa (8), Juan Carlos Martínez (4) y Roberto Esteban Horvath (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA LOCAL DE 1984 El sábado 1º de diciembre de ese año, por el partido de ida de las semifinales por el segundo ascenso a Primera B, Villa Dálmine se impuso por 3 a 0 en Campana. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: VILLA DALMINE (3): Rubén Darío Lergen; José Alberto Correa, Jorge Oscar Latreite, Raúl Antonio Villanueva (José Luis Schaer) y Alberto Darío Alí; Hugo Antonio Sosa, José Mario Di Rissio y Francisco Ramón Portillo; Horacio Jorge De Alessandre, Eusebio Gómez Velázquez (Juan Ignacio Rojas) y José Horacio Basualdo. DT: Rubén Oscar Glaría. ALMAGRO (0): Ricardo Daniel Vilas Boas; Carrizo (Calentino), Henrich, Ricardo Santiago Poles y Néstor Rapa; Ricardo Luis Mazariche, Caroza y Jorge Godoy; Omar Humberto Catalàn, Roberto Esteban Horvath y Pérez (Carlos Cardozo). DT: Rafael Víctor Rìmolo. GOLES: PT 39m Sosa (VD). ST 32m Eusebio Gòmez (VD) y 38m Portillo (VD). EXPULSADO: ST 22m Catalán (A). INCIDEN CIA: ST 32m Vilas Boas (A) le atajó un penal a Latreite (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Juan José Corradino. #JuegaDálmine | Así luce el campo de juego del estadio de Mitre y Puccini a pesar de las lluvias caídas en Campana, el partido frente a Almagro se juega y está programado para las 19 horas. #VamosViola pic.twitter.com/eFdJ863Xmq — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 23 de febrero de 2019 #JuegaDálmine | El último triunfo de Villa Dálmine frente a Almagro fue por la 41° Fecha del Nacional B 2016/2017. Pablo Burzio y Ezequiel Cérica convirtieron los goles del 2-1 definitivo. ¡Revivilos!#VamosViola pic.twitter.com/i01VWNyUdR — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 23 de febrero de 2019

Villa Dálmine buscará retomar la senda ganadora esta tarde ante Almagro

