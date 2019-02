Carla Navazzotti: "Pedimos que la unidad sea un proceso de construcción"

Así se manifestó la dirigente peronista en Vamos Campana, quien aseguró que "Vos podes armar una lista donde haya gente de todas las agrupaciones y vas a presentarte a elecciones. Pero si toda esa gente no actúa de forma sinérgica orientada a los mismos objetivos esa lista está destinada al fracaso, entonces una cosa es formar una lista única y otra cosa es hacer un proceso de unidad; no son lo mismo". Carla Navazzotti, fue entrevistada para la radio local FM City donde se tocaron distintos temas políticos nacionales y locales. En el mismo sostuvo, en relación a las marchas por ejemplo contra el tarifazo que "Estamos ante un gobierno muy especial, que parece no escuchar o que no quisiera escuchar, pareciera que no le importa lo que manifiesta la gente, hay una carencia de sensibilidad social muy importante" señaló la Secretaria Administrativa y de Actas del PJ y agregó que "vamos a seguir acompañando las marchas y demás, pero no sé si eso va a dar resultado. Acá lo único que daría resultados es cambiar las políticas de gobierno y no creo que ocurra con este Gobierno. La única esperanza es que cambien los gobernantes, sinceramente". En relación a la pregunta del conductor en ¿cómo está a nivel local Vamos Campana? Carla Navazzotti aseguró que "nosotros tenemos algo muy en claro que es que queremos hacer política en serio, política sana, cambiar las formas de hacer política y sobre todo recuperar la credibilidad de la gente que es algo que se ha perdido bastante. Después podemos discutir los motivos por los cuales se han perdido. Pero no importa, va más allá de eso. Cuando nosotros hablamos de renovación política hablamos de eso, no solo de los actores políticos sino de las formas de hacer política. Sin embargo no nos negamos a la unidad, por supuesto pedimos que la unidad sea un proceso de construcción que se de en una mesa donde se pueda discutir la política, discutir estas formas de las que te estoy hablando. La única forma es a través del diálogo, no hay otra manera, y es la esencia de la política, poder dialogar. Me parece que es uno de los principios básicos del político, que pueda sentarse a dialogar, a negociar, a discutir en buenos términos, como decía mi viejo "podes discutir lo que vos quieras, pero entre dos personas inteligentes cuando la discusión se termina tienen que poder darse la mano". A continuación, el conductor dice que "Se habla de la unidad para vencer al oficialismo pero esa unidad no se logra", ante lo cual, Carla Navazzotti respondió "tiene que haber disposición, de nuestra parte hay disposición. Cuando quieran llamarnos al diálogo como ya lo hemos hecho nosotros, como Alejo ha levantado el teléfono y ha llamado a otros candidatos y le ha dicho vamos a sentarnos a hablar, esperamos el mismo gesto hacia nosotros. No tenemos ningún problema nos sentamos a dialogar las veces que sea para que se de este proceso, para que se alineen los criterios, porque vos podes armar una lista donde haya gente de todas las agrupaciones y vas a presentarte a elecciones. Pero si toda esa gente no actúa de forma sinérgica orientada a los mismos objetivos esa lista está destinada al fracaso, entonces una cosa es formar una lista única y otra cosa es hacer un proceso de unidad; no son lo mismo. Puede que haya una lista única sin que haya unidad. "Hay que aprender a convivir en las diferencias" aseguró la joven dirigente Peronista, "y tuve que aprenderlo porque venimos de una gestión peronista y yo soy peronista de cuna y tuve que aprender a aceptar que ya no estaba la gestión peronista y que había una gestión de otro color político y al principio costó mucho adaptarme pero después tuve que aprender a dialogar para convivir" señaló Carla Navazzoti en relación a su rol como trabajadora municipal. "Entonces digo, si alguien puede aprender a convivir con alguien tan diferente, porque Cambiemos está a un abismo de lo que espero de gobierno, ¿cómo no vamos a poder convivir entre pares? No estamos tan distantes a nivel ideológico, entonces me parece que nos tenemos que dar por lo menos la oportunidad de hablar, de hablarlo y ver qué pasa. Simplemente eso" concluyó.



Carla Navazzotti: "Pedimos que la unidad sea un proceso de construcción"

