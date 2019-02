Olga Garcia. Foto: Archivo.

A los políticos que proponen un proyecto económico alternativo les espera una difícil tarea, el gobierno arrastró la Argentina a un límite que provoca la gran crisis económica. El FMI brinda un tiempo de espera que apunta a que el oficialismo tenga alguna oportunidad de ganar elecciones. Macri es el protagonista de un gobierno de élite, que solo tiene objetivos de negocio para unos pocos y critica por lo tanto a los proyectos que en nuestro país tuvieron como objetivo mejorar el nivel de vida de los humildes, "populismo" lo llama como insulto. Las elecciones provinciales darán la oportunidad de mostrar que los argentinos apoyan el voto en su experiencia de vida y no en la publicidad o la versión retorcida que les brinda el periodismo que vende su labor al gobierno La clase media al votar se dejó convencer por la versión que se desarrollaría un proyecto económico que permitiría elevar la muestra de pertenencia a un nivel de vida superior al de los humildes, sin embargo, ya se puede experimentar que hasta hay sectores de la pequeña burguesía deteriorados económicamente. La imagen actual del gobierno se basa en la fuerte recesión e inflación por la que aparentemente busca demorar la reforma laboral y previsional para después de las elecciones con apoyo del FMI que apunta a que las ganen para continuar manejando nuestra economía. El gobierno anterior no dejó gran deuda, la inflación era mucho menor y el déficit también, o sea que la economía argentina funcionaba mucho mejor que ahora. La crisis actual instala los problemas económicos de los argentinos. Estamos en año electoral con recesión e inflación, el gobierno trata de disimular los ejes de su gestión. Los adelantos electorales de las provincias presentan aspectos que les son negativos. Argentina es el país mas endeudado de la región, el FMI enviará unos 21 mil millones de dólares y aún más después de octubre, esta deuda produce un paso recesivo que solo promueve fuga de capitales. Necesitamos sin duda un proyecto de país centralizado en protección social y con modelo de crecimiento que tienda a mejorar el nivel de vida y no a la fuga económica ni a naturalizar la represión.

Se nos impone la lucha por evitar más hambre y no naturalizar la represión

Por Olga Garcia

