"Más Campana" denuncia abandono de la Luciano Reyes

"Esta Escuela está abandonada en todos los aspectos por el Municipio, y ya pasado todo el período de receso, no hay posibilidad de cuidar lo que es más importante: la seguridad de todos los que asisten", señalaron concejales del partido vecinal. "En el Consejo Escolar existe un informe que se hizo en base a inspecciones presenciadas por sus Autoridades, sobre los desvíos e irregularidades en las instalaciones eléctricas de la Escuela Técnica Luciano Reyes, donde se hizo mención del mal estado de las instalaciones eléctricas y el gas, con peligro de explosión, y cuál es la normativa que está violando, sea leyes nacionales, provinciales o resoluciones. Pero pasaron varios meses y sigue igual, sólo se cumplió parcialmente un punto en cuanto al gas, faltando otra parte, y se procedió así a hacer el retiro de la línea de gas natural de la caldera vieja que podía generar una explosión", señaló ayer a la prensa Rosa Funes, concejal del partido Unión Vecinal Más Campana; quien visitaron la zona de acceso al edificio junto al concejal Carlos Gómez y los militantes Celeste Norese y Sergio Fernández. "Hoy (por ayer) se estaba tomando examen –agregó el concejal Gómez- y nos encontramos un alto pastizal en todo el establecimiento, y la calle de ingreso destruida. Se necesita asfalto exterior urgente y una buena boca de tormenta, ya que cuando llueve no se puede ingresar. Al lado se encuentra el playón de Euroamérica, y cada vez cada vez está peor el acceso, y se complica el ingreso de los chicos". Los integrantes del partido vecinal también recordaron: "La escuela situada al lado de Secretaría de Descentralización, donde día a día pueden ver cómo está en el exterior en completo descuido, y conocen a través de sus consejeros escolares acerca de la falta de instalaciones normalizadas en los servicios, como las de energía eléctrica y gas; mientras que continúan los tableros e instalaciones irregulares, porque no están bajo norma en gran parte de la escuela, poniendo en riesgo personas y establecimiento. También subsisten en mal estado sin funcionar en varios salones los ventiladores, y los docentes y alumnos han empezado a utilizar las aulas sufriendo las altas temperaturas". Finalmente, concluyeron: "El intendente vetó nuestro proyecto, que fue aprobado por el Concejo Deliberante, que creaba un aporte del 5 % del Fondo Educativo para la Técnica. Así que esta Escuela está abandonada en todos los aspectos por el Municipio, y ya pasado todo el período de receso, no hay posibilidad de cuidar lo que es más importante: la seguridad de todos los que asisten".

Funes, Norese y Fernández ayer en el acceso a la Luciano Reyes.



"Más Campana" denuncia abandono de la Luciano Reyes

