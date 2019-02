P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BASURA EN LA CALLE "Situación en Iriart entre Brown y Colón. Toda esta basura la tengo en la puerta de mi casa porque la sacó un vecino que limpió su fondo. Con la lluvia es más mugre", escribe Angélica. MIX DE RECLAMOS "Llevo mucho tiempo haciendo el mismo reclamo por limpieza y nadie me escucha, esto es en el barrio 9 de Julio, en la calle General Savio. Mi casa se inunda a raíz de la mala situación de esta calle y ya me han robado muchísimas veces a mí y a los vecinos por la falta de iluminación. El camión de recolección de residuos no pasa jamás por acá, tengo que llevar las bolsas hasta la otra esquina de mi casa y aún así siguen las bolsas hace días sin ser llevadas", escribe Yanina. NADA HA CAMBIADO "Hace casi un mes me queje por la basura de pasto y troncos que hay en la calle. Es el día de hoy que siguen ahí, el basurero que pasa es el que junta solo pasto y no es solo mi calle son varias en el barrio San Jacinto", muestra Nélida. #QuejaVecinal [hilo] Motonáutica en esquina de Brown y Gavazzi inundada. Tal como se planteó en notas anteriores el agua de lluvia no circula por el zanjón hacia Colectora Sur, los juncos (naturaleza) y las botellas (irresponsabilidad de vecinos) tapan los caños y la zanjas. pic.twitter.com/eOs2JLXKbG — Daniel Trila (@dantrila) 23 de febrero de 2019 #QuejaVecinal calle anegada delante de la Escuela Técnica Luciano Reyes, padres de los alumnos reclaman que se nivele la calle, que desde hace muchos años además de los pozos es una enorme laguna, los estudiantes, futuros técnicos, tienen que caminar dentro del agua para ingresar pic.twitter.com/ypsNC7x69t — Daniel Trila (@dantrila) 23 de febrero de 2019 #QuejaVecinal barrio Siderca sin suministro eléctrico desde las 2 de la mañana, heladeras descongeladas y celulares sin carga entre otros inconvenientes. @EDENSAcomunica pic.twitter.com/p3cDHr2ijg — Daniel Trila (@dantrila) 23 de febrero de 2019

23 de Febrero de 2019:

Quejas Vecinales

