CLÁSICO DE AVELLANEDA Esta noche, desde las 21.30 horas, Independiente (8º con 29 puntos) recibirá la visita de Racing Club (1º con 45) en el Estadio Libertadores de América para ofrecer una nueva edición del clásico de Avellaneda (el campanense Leonardo Sigali sería titular en La Academia). La continuidad de la 20ª fecha de la Superliga tendrá hoy otros tres partidos: Huracán vs Unión (17.10), Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield (17.10) y Belgrano de Córdoba vs San Lorenzo (19.20). En tanto, mañana jugarán: River Plate vs San Martín de Tucumán (17.10), Estudiantes de La Plata vs Talleres de Córdoba (19.20), Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors (19.20) y Defensa y Justicia vs Boca Juniors (21.30). El lunes se cierra esta jornada con Aldosivi de Mar del Plata vs Gimnasia de La Plata (19.00) y Newells vs San Martín de San Juan (21.10). GANÓ TIGRE Anoche, en el arranque de la 20ª fecha de la Superliga, Tigre consiguió un triunfo fundamental en su lucha por mantener la categoría al derrotar 2-1 como local a Patronato. Así, ahora quedó a dos puntos de Belgrano de Córdoba, a cuatro del elenco de Paraná y a cinco de San Martín de San Juan en la tabla de los Promedios. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, también jugaban: Lanús vs Rosario Central y Colón vs Banfield. COPA LIBERTADORES Se completaron los partidos de ida de la tercera y última fase previa. Los resultados fueron los siguientes: Defensor Sporting perdió 2-0 en Uruguay con Atletico Mineiro; Melgar de Perú venció 2-0 como local a Caracas de Venezuela; Libertad de Paraguay (con el campanense Adrián Martínez como titular) le ganó 1-0 como local a Atlético Nacional de Medellín; y Talleres igualó en Córdoba 2-2 con Palestino de Chile. Las revanchas serán la próxima semana. PRIMERA B METRO En el arranque de la 25ª fecha, los dos líderes dieron nuevos pasos en su camino a la Primera B Nacional (los cuatro primeros ascienden directamente): Barracas Central goleó 6-0 como local a Comunicaciones, mientras que Estudiantes de Buenos Aires superó 2-0 como local a Talleres de Remedios de Escalada. Así, ahora suman 57 y 54 puntos, respectivamente, y ampliaron su diferencia respecto al tercero, Deportivo Riestra (46), que ayer igualó 0-0 con San Miguel. Hoy continuará la fecha con dos encuentros: Acassuso (5º con 42) recibirá a Deportivo Español, al tiempo que Sacachispas jugará en Villa Soldati frente a Almirante Brown. PRIMERA C Esta tarde se pone en marcha la 25ª fecha con tres encuentros: Central Córdoba de Rosario (17º con 25 puntos) vs Cañuelas (19º con 21), Ituzaingó (15º con 27) vs Midland (5º con 37) y Deportivo Merlo (11º con 32) vs Deportivo Laferrere (4º con 39). PRIMERA D Ayer se puso en marcha la 19ª fecha del campeonato con dos partidos que terminaron en tablas: Atlas (2º con 30 puntos) empató sin goles en su visita a Claypole (6º con 26), mientras que Real Pilar (3º con 30) igualó 1-1 como visitante ante Deportivo Paraguayo (15º con 14). La programación de esta jornada continuará hoy con: Argentino de Rosario (4º con 28) vs Lugano (10º con 19) y Juventud Unida (8º con 24) vs Central Ballester (12º con 18). Por su parte, Puerto Nuevo (9º con 24) recibirá mañana domingo a Yupanqui (11º con 18) en el estadio Carlos Vallejos desde las 17 horas.

