¿Cómo influye en la alimentación de los niños? Durante la última mitad del siglo XX, se han producido cambios significativos en los patrones de consumo de alimentos. Las sociedades urbanas han incorporados estilo de vida sedentarios y una alimentación inadecuada caracterizada por su pobre calidad nutricional. En la Argentina el consumo aparente de alimentos y bebidas se ha modificado en las dos últimas décadas, destacándose la disminución en el consumo de frutas y vegetales, harina de trigo, legumbres, carne vacuna y leche; y el aumento en el consumo de masas de tartas y empanadas, productos cárnicos semielaborados, gaseosas, jugos y comida lista para consumir, lo que evidencia una disminución en la ingesta de nutrientes críticos como grasas saturadas, trans, sodio, azucares, fibras, vitamina A y C. Estos cambios en la alimentación sumados a la modificación en la actividad física se han asociado al aumento de la obesidad y otras enfermedades crónicas que impactan sobre la calidad de vida. Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y ejercen una influencia muy fuerte en la alimentación de los niños; sin embargo, los cambios socioeconómicos y culturales han llevado a padres e hijos a alimentarse de manera inadecuada. Estos cambios han contribuido a dedicarle más tiempo a la actividad laboral y menos tiempo a la preparación de comidas elaboradas , razón por la cual ha aumentado el consumo de alimentos procesados y de comida rápida ,lo que influye en los hábitos alimentarios de los niños y afecta su estado nutricional. La obesidad infantil es un problema de salud pública importante en nuestra sociedad, debido a que el niño obeso predispone a desarrollar obesidad en la adolescencia, y la misma tiende a perpetuarse en la edad adulta, convirtiéndose en un factor de riesgo a corto o largo plazo para el desarrollo de alteraciones clínicas metabólicas que van a influir en la esperanza de vida del individuo. Si bien la obesidad se ve influenciada por el componente genético, el aumento de su prevalencia se atribuye también a factores ambientales relacionados con la excesiva ingesta de comida rica en calorías y la poca o nula actividad física, reemplazada en el caso de los niños por hábitos lúdicos que hoy en día desarrollan , como ver televisión, jugar con videojuegos dedicando muchas horas al uso de Tablet, computadoras, etc. y anulando casi por completo los juegos que requieren de actividad física. Una alimentación poco saludable desencadena problemas de malnutrición por déficit y por exceso, lo que incrementa el riesgo de morbilidad, mortalidad y la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles a largo plazo como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas. Se sugiere como recomendaciones a los padres: - Promover hábitos alimentarios saludables. - Fomentar la actividad física y controlar las horas de permanencia frente a las pantallas. - Reemplazar los juegos sedentarios por otro que requieran de actividad física. - Controlar las horas del sueño. - Enseñar a los niños y adolescentes la cultura nutricional. - Control del peso. Lic. en Nutrición Lucía Cortinovis (MN 8929, MP 4151 - Universidad de Favaloro) NOTISerenare Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

Cambios en el Patrón de consumo alimentos y nutrientes

Por Lic. en Nutrición Lucía Cortinovis

