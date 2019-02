Fruto de la intensa lluvia, colisionaron dos motos entre sí en Ariel del Plata; mientras que otra chochó contra un Palio gris en Lubo y su conductor casi se ahoga. Un joven motociclista con quebradura de fémur fue el saldo de la colisión con un Fiat Palio Gris en Namuncurá y San Luis, barrio Lubo, el viernes por la noche, bajo la intensa lluvia. Un móvil del Comando Patrulla Zona 5 asistió al herido dentro del agua en la calle inundada para que no se ahogue hasta la llegada de la ambulancia del SAME, en la que fue trasladado al Hospital San José. Mientras que el sábado por la noche, en la entrada a Ariel del Plata, dos motociclistas colisionaron entre sí fruto de poca visibilidad del lugar combinada con la intensa lluvia. Tanto el hombre, que manejaba una FZ; como la mujer quien se trasladaba en una 110, fueron trasladados al hospital. Intervino móvil de Comando Patrulla Zona 8.

#Dato Choque de dos motos en la entrada de Ariel del Plata, un hombre en una FZ y una mujer en una 110, fueron trasladados al hospital por la ambulancia de SAME, móvil de Comando zona 8 presente en el lugar bajo la lluvia a la espera de resultados. pic.twitter.com/SY76Vc1cdv — Daniel Trila (@dantrila) 23 de febrero de 2019 #Dato VIDEO [hilo] personal de Comando zona 5 asistió a un joven herido en un accidente en barrio Lubo hasta la llegada de la ambulancia de SAME, la moto había sido retirada por familiares que agredieron al automovilista involucrado en el choque. pic.twitter.com/ISEJPzHGci — Daniel Trila (@dantrila) 23 de febrero de 2019

Dos accidentes, tres motos, un auto

