Una mujer habría sido apuñalada en barrio El Destino

Todo indicaría que habría sido su pareja, quien habría intentado huir luego del ataque, siendo detenido por la Policía en el Barrio Las Acacias. Al cierre de esta edición llegó a nuestra redacción información sobre una mujer de apellido Segovia que habría sido apuñalada por su pareja en la calle Rocca del barrio El Destino. Según la misma fuente, la víctima fue trasladada rápidamente en un auto particular al Hospital San José; y no pudimos establecer cuál era el estado de gravedad de la misma Por otra parte, el agresor habría huido a bordo de un Peugeot 308 color negro, habiendo sido interceptado por móviles del Comando de Patrulla en las inmediaciones de Rivadavia y la calle José Hernández, aparentemente cuando intentaba refugiarse en la casa de su madre.

El agresor huyó en su Peugeot 308 negro. Fue ubicado por cámaras de CIMOPU e interceptado por móvil 8 de Comando en Rivadavia y José Hernández pic.twitter.com/hwb9ZBrxO2 — Daniel Trila (@dantrila) 24 de febrero de 2019

