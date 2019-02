La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 Otra vez se cortó un cable de media tensión en San Jacinto







El problema es recurrente y peligroso. En vez de realizar una poda correctiva adecuada, los operarios a cargo de Eden reemplazan el cable a nuevo. "Parece que se burlaran de nosotros, como si cobraran cada vez que vienen en vez de encontrar una solución definitiva", expresó un vecino refiriéndose a las ramas que cortaron hace unos días en los árboles de la calle Jacinto Fernández del barrio San Jacinto. Y tenía razón: el problema, recurrente y peligroso, no son las ramas chicas, sino es propio tronco de uno de los álamos: es notable la marca que tiene, lastimado por el rose permanente, chispazos y las descargas. No es la primera vez que el barrio se queda sin luz y por varias horas por la misma razón. Con el peligro de que si el cable cortado se combina con la lluvia, empieza a viborear y dar latigazos sobre la vereda con chispazos y descargas eléctricas. Numerosos fueron los reclamos y por diferentes medios, según informan los vecinos. Ayer por la tarde, el corte se inició alrededor de las 13 y el suministro eléctrico se repuso a las 15:45 por un rato y se volvió a cortar, hasta las 22.

El tronco de uno de los álamos de San Jacinto, lastimado por el roce permanente, chispazos y las descargas.

VIDEO #QuejaVecunal Se cortó el cable de alta tensión que rozaba en un álamo en calle Jacinto Fernández y Larralde. Afortunadamente no hubo víctimas cuando el cable cayó haciendo chispazos en la calle. Se hizo el reclamo reiteradas veces por este medio. @CeMAV_Campana @EDENSAcomunica pic.twitter.com/KwUfw0Vgjt — Daniel Trila (@dantrila) 23 de febrero de 2019 #QuejaVecinal se volvió a cortar el cable de alta tensión que acaba de conectar @EDENSAcomunica . Según los vecinos se pidió a CEMAV cortar la rama que toca el cable, le corresponde a EDEN. Nunca la cortaron, se repite el problema cada lluvia. Vieja NOTAhttps://t.co/eJoXf9jbel — Daniel Trila (@dantrila) 24 de febrero de 2019

