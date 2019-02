Si las condiciones climáticas lo permiten, jugarán desde las 17 horas.

Por la 19ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde la visita de Yupanqui en un partido que se jugará desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos con el arbitraje de Tomás Duilio, siempre que las condiciones climáticas y el estado de la cancha lo permitan.

El Auriazul (9º con 24 puntos) buscará en este encuentro recuperarse de la dura derrota 4-1 que sufrió en la fecha pasada frente a Defensores de Cambaceres y sumar tres puntos que le permitan confirmarse en el grupo de clasificados al Reducido por el segundo ascenso (tomaría ocho unidades de ventaja respecto al 10º lugar que comparten Lugano y Central Ballester con 19 puntos).

Y para ello, el DT Carlos Pereyra mantiene dudas en la alineación titular, que deberá retocar obligatoriamente por la expulsión de Santiago Correa. Uno de esos interrogantes está en el arco, donde podría ingresar Rodrigo Ponce De León. En tanto, Julián Sprovieri reemplazaría al sancionado Correa. Mientras que en la mitad de la cancha regresaría Oscar Peñalba, tras cumplir su suspensión por acumulación de amarillas.

Así, el Portuario formaría hoy con Ponce De León o Bonet; Julián Sprovieri, Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Nahuel Banegas; Oscar Peñalba, Kevin Redondo; Enzo Moreno, Marcelo González, Mauricio Ruiz; y Nazareno Gómez.

Por su parte, Yupanqui (12º con 18 puntos) llega entonado a Campana después de haber vencido 2-1 a Argentino de Rosario en su última presentación. Pero con la necesidad de ganar si quiere realmente acercarse a la pelea por la clasificación al Reducido.

FECHA 19. Hasta el momento se disputaron cuatro encuentros correspondiente a esta jornada: Claypole 0-0 Atlas, Deportivo Paraguayo 1-1 Real Pilar, Argentino de Rosario 1-0 Lugano y Juventud Unida 1-1 Central Ballester.

Hoy, además de Puerto Nuevo vs Yupanqui, también juegan Centro Español vs Muñi. Y el martes se cierra la fecha con Argentino de Merlo (líder con 36 puntos) vs Defensores de Cambaceres.



PUERTO NUEVO PUEDE SUMAR TRES PUNTOS MUY IMPORTATNES PARA SU OBJETIVO DE CLASIFICAR AL REDUCIDO.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 49. En 48 partidos, Puerto Nuevo venció en 21 ocasiones, Yupanqui ganó 17 veces y empataron 11 partidos; Puerto marcó 75 goles, mientras que Yupanqui convirtió 64.

COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 24 veces: Puerto ganó 12 (46 goles) y Yupanqui ganó 7 encuentros (29 goles). Empataron 5 veces

COMO LOCAL YUPANQUI. En 25 encuentros, Puerto ganó 9 (29 goles) y Yupanqui logró 10 victorias (35 goles). Empataron en 6 oportunidades.

EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El lunes 24 de septiembre de 2018, por la 4ª fecha, igualaron 0-0 con arbitraje de Tomás Duilio en cancha de Lugano.

EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA. El martes 13 de febrero de 2018, por la 17ª fecha del campeonato pasado, Puerto Nuevo se impuso 3-1 con goles de Orlando Sosa (2) y Tadeo MacIntyre.

APOSTILLAS: Cuatro encuentros sin derrotas cuenta Puerto Nuevo sobre Yupanqui con 2 victorias y 2 empates. La última caída sobre este rival aconteció el sábado 12 de noviembre de 2016, por la 12ª fecha del Campeonato 2016/17 de Primera D. fue por 2 a 0 en Campana, con goles de Gabriel Roldán de penal y Gianfranco Acosta.