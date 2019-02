QUEDÓ EN LA 5ª POSICIÓN Con su triunfo de ayer, Villa Dálmine llegó a los 26 puntos y se ubicó ayer en la quinta posición, aprovechando el empate entre Agropecuario y Central Córdoba de Santiago del Estero y que Independiente Rivadavia tiene fecha libre. Así, el único que podrá superarlo hoy será Gimnasia de Mendoza, que recibe a Platense, próximo rival del Violeta. En cuanto a la zona más alta de la tabla, Sarmiento de Junín se aprovechó de magro presente de Chacarita para escaparse al menos hasta que hoy juegue Arsenal. Aunque no pudo despegarse de Nueva Chicago, que consiguió un gran triunfo como visitante frente a Instituto. El que sí perdió terreno fue Mitre de Santiago del Estero, que cayó como local ante Brown de Adrogué, que logró puntos fundamentales para seguir peleando por ingresar al Reducido. Los resultados de esta primera jornada de la 17ª fecha de la Primera B Nacional fueron: Villa Dálmine 2-0 Almagro, Defensores de Belgrano 0-3 Atlético Rafaela, Chacarita 1-3 Sarmiento (J); Agropecuario 1-1 Central Córdoba (SdE), Instituto 2-3 Nueva Chicago; Santamarina 0-2 Guillermo Brown y Mitre (SdE) 0-1 Brown (A). En tanto, hoy jugarán: Deportivo Morón vs Quilmes (17.00), Gimnasia de Jujuy vs Olimpo (17.00), Arsenal vs Los Andes (17.00) y Gimnasia de Mendoza vs Platense (18.00). Mientras que mañana lunes se cierra la fecha con Temperley vs Ferro Carril Oeste (21.00).

En un partido pasado por agua superó 2-0 a Almagro con goles de Martínez en el arranque del PT y de Protti sobre el cierre del ST. De esa manera consiguió su cuarta victoria consecutiva como local y trepó al quinto puesto. En este gran momento que está atravesando Villa Dálmine, la construcción de una localía fuerte ha sido fundamental. Y ayer, bajo condiciones adversas por las intensas lluvias que llenaron de agua el terreno de juego de Mitre y Puccini, logró fortalecerse todavía más como anfitrión, consiguiendo su cuarta victoria consecutiva en esa condición y su quinto partido sin recibir goles en Campana. Anoche derrotó 2-0 a Almagro con un tanto de Gastón Martínez a los 3 minutos de juego y otro de Ijiel Protti a los 44 de la segunda parte, en un trámite condicionado por el agua y la lluvia que el Violeta supo dominar claramente en el arranque para después apoyarse en la tempranera ventaja. Para ello fue determinante la actuación de "la columna vertebral" del conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta: Ojeda brindó seguridad en el arco; Alarcón fue pura solvencia y se complementó a la perfección con Martínez; Ballini fue todo lo intenso que el partido requería y, a su lado, Molina colaboró en la marca y aportó claridad en la salida; mientras que Protti jugó su mejor partido del año y lo coronó reencontrándose con la red para liquidar el pleito (llegó a 8 tantos y está tercero en la tabla de máximos goleadores de la divisional). Con estos tres puntos, el Violeta llegó a las 26 unidades y alcanzó la quinta posición del campeonato, ratificando su intención de pelear hasta el final por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera División. Y en el horizonte le aparecen otros dos partidos muy importantes en esa lucha: Platense, el próximo domingo en Vicente López; y Gimnasia de Mendoza (que hoy podría superarlo) posteriormente en Campana. Y llegará a estos desafíos con confianza, después de haber ganado anoche una batalla durísima que le permitió recuperarse de aquel traspié sufrido en Santiago del Estero; y sabiendo que, desde esa fortaleza que ha adquirido como local, tiene margen para soltarse como visitante. EL PARTIDO Para este encuentro, Walter Otta realizó dos modificaciones en la alineación titular. Una obligada: Martinich como lateral izquierdo por el lesionado Alvacete (sobrecarga en el insquiotibial). Y una táctica: Cuevas por Recalde. Con este segundo cambio, "Nico" formó por primera vez en el año el mediocampo que había utilizado en los amistosos durante la pretemporada, con Ballini y Molina en el centro y con Cuevas y Miño a los costados. Sin embargo, tácticamente el partido quedó reducido a la capacidad para adaptarse a un campo de juego que había resistido demasiado bien las intensas lluvias que cayeron hasta las 19 horas, pero que se complicó con un furioso chaparrón que llegó cuando los jugadores ya estaba prestos para empezar el cotejo (el inicio se retrasó por la demora en la puesta en marcha del sistema de iluminación). Y en ese sentido, Villa Dálmine mostró mucha mayor actitud y predisposición a jugar en un terreno con mucha agua. De hecho, en el primer minuto, Protti hizo una gran maniobra para meterse en el área y cuando enganchó y quedó perfilado para rematar cayó en un movimiento que Bruno Bocca no consideró penal. Un minuto después, Miño y Molina se encontraron por izquierda y el Mago generó un peligroso tiro libre que desembocaría en la apertura del marcador. Es que la ejecución violenta y rasante del Miño fue desviada por Gastón Martínez en el primer palo, rebotó en un defensor (Maximiliano García) y, así, el balón pasó entre varias piernas hasta terminar en el fondo de la red. El Violeta siguió mostrando mayor actitud (con Alarcón muy firme en la última línea) y también mejor capacidad para avanzar con la pelota, un aspecto en el que Molina y Protti resultaron claves. Y al tiempo que regresaba la lluvia, el equipo de nuestra ciudad transformaba al arquero Ramírez en figura. El 1 visitante se lució a los 10 minutos ante un remate bajo de Comachi; y a los 14, después de un potente disparo de Cuevas. Tras esos 15 minutos iniciales, los de Otta sintieron el desgaste y Almagro emparejó la lucha en el mediocampo y empezó a disponer del balón (Piovi creció en el círculo central y Acosta se mostraba siempre para recibir sobre la izquierda). Así generó algunas opciones de pelota parada y también su mejor situación de la primera parte. Fue a los 29, cuando Torres escapó por derecha y remató al palo desde un ángulo cerrado (el balón se desvió en Martínez). La tendencia se mantuvo, porque Molina (el más claro del local) no podía disponer de balones de calidad y porque a Miño lo complicaba la cantidad de agua que había sobre el sector izquierdo. Por eso, mucho de lo que intentaba Villa Dálmine se resumía a la lucha de Comachi y Protti contra una pareja de centrales visitantes que se fue afirmando con el correr de los minutos. En ese tramo final de la primera parte, lo mejor del Violeta nació de una falla de Izco que aprovecho Miño, quien escapó por izquierda, enganchó y buscó el segundo palo con un remate que se fue muy cerca del ángulo izquierdo del arco de Ramírez. Para el complemento, la dupla Orsi-Gómez mandó a la cancha al "Burrito" Martínez en reemplazo de Litre para jugar sobre Martinich, quien tuvo algunos problemas para defender envíos cruzados en la primera mitad. En tanto, Otta mantuvo a los mismos once. Por entonces, el resto físico ya asomaba como una cuestión decisiva después del desgaste de ambos equipos en el primer tiempo. Y eso se notó en el trámite del segundo, porque los dos conjuntos buscaron la manera de plantarse y jugar tratando de ser lo más directo posible. Incluso la visita fue mutando tácticamente hacia un 4-1-4-1, con los cuatro defensores y Piovi resistiendo atrás, sin pasar al ataque. Por su parte, el Violeta buscaba largo a Protti y Comachi, aunque realmente lograba generar avances de calidad cuando se acoplaban Miño y Molina, el mejor hombre del local por su claridad para limpiar el balón. Y para liberarlo al Mago, Otta decidió el ingreso de Spinaci por Miño, el más afectado en su juego por el estado del campo. En los minutos siguientes a esa modificación, Villa Dálmine tuvo dos chances muy buenas que el arquero Ramírez resolvió con grandes reacciones. Primero lo atoró justo a Protti después de un robo, corrida y asistencia de Molina; y dos minutos más tarde, le tapó la definición a Comachi tras un centro que bajó Protti (de gran tarea). El tramo final del encuentro transcurrió en un clima de nervios propios de un partido cerrado, disputando intensamente en un terreno adverso, con la visita recurriendo una y otra vez a los bochazos al área; y con el local resistiendo y buscando la contra. En ese contexto, Torres tuvo el empate en un cabezazo solitario de frente a Ojeda; y posteriormente, el equipo de nuestra ciudad contó con dos oportunidades para liquidarlo, pero Ballini remató muy alto tras un rebote; y Protti no encontró arco en una corrida por izquierda tras la habilitación del ingresado Lesman. Para los últimos minutos y ante los envíos aéreos del Tricolor, "Nico" Otta no dudó en reforzar la defensa con Cristian González junto a Alarcón y Martínez. Y desde ese paredón firme en el área propia, el Violeta llegó al segundo tanto sobre los 44 minutos. Protti asistió de gran manera a Lesman, quien peleó con el último defensor, aguantó la pelota y cayó, dejándole todo servido a Protti, quien apareció de atrás como una locomotora para definir de primera, desde la medialuna del área con un remate que fue inalcanzable para Ramírez y que hizo estallar al estadio de Mitre y Puccini. Tras ese segundo gol reapareció la lluvia, pero no importó: Villa Dálmine ya había liquidado el pleito y superado un partido muy chivo para sumar otros tres puntos que siguen alimentando la ilusión de llegar a un nuevo Reducido por el segundo ascenso a Primera División. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Marcos Martinich; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. DT: Walter Otta. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Cristian González, Renzo Spinaci, Federico Recalde, Fabricio Brener, David Gallardo y Germán Lesman. ALMAGRO (0): Horacio Ramírez; Rodriggo Izco, Nicolás Arrechea, Maximiliano García, Adrián Torres; Brian Benitez, Ezequiel Piovi; Marcos Litre, Damián Arce, Leonardo Acosta; y Jonathan Torres. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez. SUPLENTES: Lucas Calviño, Santiago López, Iván Ramírez, Mauro González, Mariano Puch, Juan Manuel Martínez y Joaquín Susvielles. GOLES: PT 3m Gastón Martínez (VD). ST 44m Ijiel Protti (VD). CAMBIOS: ST Martínez x Litre (A); 11m González x Benítez (A); 16m Spinaci x Miño (VD); 20m Susvielles x Acosta (A); 26m Lesman x Comachi (VD); 38m González x Molina (VD). AMONESTADOS: Comachi (VD); Piovi y Arce (A). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Bruno Bocca.

EL FESTEJO DEL PRIMER GOL, QUE LLEGO BAJO UNA INTENSA LLUVIA A PARTIR DE UNA PELOTA PARADA. OTTA: "ENTENDIMOS EL PARTIDO QUE TENÍAMOS QUE JUGAR" El DT de Villa Dálmine destacó la predisposición de sus jugadores para adaptarse al terreno y las condiciones climáticas. Empapado, pero feliz. Así terminó el partido el entrenador Walter Nicolás Otta. Y con esa sonrisa llegó a la conferencia de prensa que brindó tras la victoria de Villa Dálmine sobre Almagro anoche en Mitre y Puccini. "Demostramos que somos un equipo difícil", comenzó señalando el DT. "El estado de la cancha no nos favorecía por tener jugadores como Miño o Molina, pero creo que entendimos el partido que teníamos que jugar y tuvimos la suerte de abrir el marcador muy rápido. Eso nos permitió estar mucho más tranquilos". En ese aspecto fue determinante la actitud de su equipo en el tramo inicial del partido. "El mensaje fue que teníamos que buscar hacer el primer gol y que teníamos que entender el partido que teníamos que jugar. Que si nos equivocábamos intentando pasar la pelota en zonas donde había mucho riesgo, íbamos a sufrir", reveló Otta sobre la charla previa al juego. Con este triunfo, Villa Dálmine llegó a cuatro victorias en fila en Campana y a cinco partidos sin recibir goles en Mitre y Puccini. "El equipo como local se ha hecho fuerte y eso es muy bueno. Corregimos el problema que tenía este equipo respecto a la cantidad de goles que recibía y con esa fortaleza y con la calidad de jugadores que tenemos de mitad de cancha hacia adelante nos animamos a soñar", afirmó el entrenador. En cuanto a la decisión de devolverle la titularidad a Lucas Cuevas en lugar de Federico Recalde, el cordobés explicó: "Necesitábamos ganar y buscamos mayor profundidad. Y la verdad es que Lucas hizo un partido tremendo, quedamos muy contento con él". Finalmente, Otta analizó esta victoria pensando en el próximo compromiso que tendrá Villa Dálmine, el domingo 3 frente a Platense en Vicente López: "Hoy logramos tres puntos importantísimos para ir ahora a cancha de Platense mucho más tranquilos, sabiendo que seguimos adentro de zona de clasificación al Reducido".

