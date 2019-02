La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 El Rincón del Tango:

Hoy; Juanjo Domínguez

Por Raul Berra







Quiero rendir merecido homenaje a uno de los más virtuosos intérpretes de la guitarra que ha dado nuestra música popular. Que nos dejará días atrás, se trata de Juan José Dominguez. "Juanjo". que había nacido en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires un 23 de octubre de 1951. Desde muy chico abrazó los estudios de guitarra. No hay duda que se trató de un intérprete fuera de serie. Empezó acompañando al cantante de boleros Rosamel Araya y a cantantes de tango Alberto Podestá, Alberto Echague, Armando Laborde y Alberto Morán entre otros. A lo largo de su carrera tuvo el privilegio de desempeñarse musicalmente junto a María Graña y también acompañó a Roberto Goyeneche y Horacio Guaraní, Armando Manzanero y Chango Nieto. Dejó grabados 130 compactos acompañando cantantes de diversas nacionalidades. Citaré a uno de ellos: Diango. Distintas presentaciones por el mundo. Nuevas giras a Estados Unidos, once a Japón, giras por Europa toda, Turquía, China, Costa Rica, Chile y Brasil. Además de los escenarios más importantes de la República Argentina, como ser el prestigioso Teatro Colón y la Basílica de Luján donde interpretó el Ave María. Grabó 24 discos como solista, donde incluyó temas de Gardel y LePera. Juanjo era un gran gardeliano. Y esa extraordinaria creación del tango de otro grande Astor Piazzola (Adios Nonino). Un 20 de Marzo de 2006: en nuestra ciudad tuvimos la oportunidad en el Círculo Amigos del Tango (al cual pertenezco) de apreciar su brillante interpretación, que despertó una gran convocatoria. Vino en dos ocasiones, la primera con su trío integrado por él, Rubén Diaz y su hermano. En la segunda actuación con los mismos compañeros y la participación de Majo Lanzón en canto. Siguió actuando en vivo hasta que su salud le permitió. Junto a Maximiliano Moscato Luna. Podría hablar mucho más de este músico genial porque su trayectoria fue muy extensa y exitosa. Ya no me quedan palabras, solamente un hasta siempre "Juanjo".



