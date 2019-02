La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 Mujeres productoras participaron de una capacitación sobre sericultura sustentable







Un grupo de mujeres de isla y territorio se interiorizaron sobre esta innovadora técnica de producción. Además, conocieron los beneficios y alcance del programa Seda que es impulsado desde la Dirección de Producción del Municipio. Días atrás, en el Centro Educativo Municipal, un grupo de mujeres isleñas y de territorio participaron de una importante capacitación sobre sericultura sustentable. Esta actividad fue organizada por la Secretaría de Producción, Turismo y Empleo, a través de la Dirección de Producción. Allí estuvieron presentes el secretario Fabio Hernández y la directora Sandra Gotelli. Durante el encuentro que estuvo coordinado por Francesco Pescio, Samanta Dobler y Magdalena Bello, las productoras pudieron interiorizarse sobre esta innovadora técnica que consiste en la cría del gusano de seda a fin de obtener la seda como producto textil final. Asimismo, pudieron conocer en detalle el programa Seda -impulsado por la Dirección de Producción del Municipio- y recibir información de profesionales capacitados en las técnicas de sericultura sustentable. Además del Municipio, a nivel local, dicho proyecto tiene el acompañamiento de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, INTA AMBA e INTI. Al respecto, Fabio Hernández mencionó que "este proyecto busca ofrecerles a las mujeres una nueva actividad económica rentable, de bajo costo y no contaminante". "Se trata de poner en marcha la cadena de valor de la seda mejorando su producción con la participación de agricultores familiares", completó Gotelli. SIMPLE Y RENTABLE Fina, suave y brillosa, de manera natural. Así es la seda, una de las fibras textiles más valoradas y cuya producción surge de la cría de un gusano particular que sólo come hojas de mora. La sericultura es una alternativa de diversificación rentable, de bajo costo y no contaminante. "Entre sus ventajas, esta actividad puede realizarse como complemento o ingreso extra, no requiere una gran inversión inicial y constituye un ciclo corto relativamente sencillo. No es contaminante ni peligrosa y puede ser llevada a cabo por cualquier persona. El gusano de seda es un lepidóptero, de la familia de las mariposas, que se destaca por su rápido crecimiento y su alimentación basada exclusivamente en hojas frescas de mora. En 45 días, aumenta 8.000 veces su tamaño y, al finalizar su ciclo como gusano, construye un capullo que está hecho de seda. Para producir seda se necesita un lugar cerrado y algunas pequeñas instalaciones que pueden construirse con materiales reciclables como madera. Un aspecto interesante de esta actividad es que, prácticamente, no tiene costos de producción y requiere una muy baja inversión inicial. El mayor costo es el tiempo de uno mismo, es decir, la mano de obra. El cálculo aproximado es que una persona, junto con otra que la ayude, puede criar alrededor de 40 mil larvas por vez". Con un clima cálido y favorable, la cría de gusanos de seda constituye una ocupación permanente durante gran parte del año que, en general, se extiende desde el comienzo de la primavera en septiembre octubre hasta inicios del otoño en abril.

La capacitación se desarrolló en el Centro Educativo Municipal.





El secretario Fabio Hernández y la directora Sandra Gotelli acompañaron la actividad.



