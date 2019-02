La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 La Escuela de Arte otra vez inundada







Se trata de una construcción "en seco" que desde su apertura siempre tuvo serios problemas en el diseño de sus desagües pluviales. La lluvia del viernes los volvió a poner en evidencia. En 2016 el concejal Cazador había denunciado sobreprecios apuntando al entonces Secretariode Educación y Cultura, Mauro Di María. Las imágenes y videos que se viralizaron en las redes muestran verdaderas y literales cataratas de agua cayendo desde el interior de los techos y por en medio de las paredes de la Escuela de Arte de Campana durante la tormenta. Y no es la primera vez. Fuentes consultadas aseguran que una vez inaugurada, en 2015, la edificación fue intervenida en sus pluviales al poco tiempo, pero no supieron aseverar si se trata de un problema de diseño, de mala calidad de los materiales utilizados o su montaje defectuoso. Lo cierto es que desde su concepción, la Escuela de Arte fue motivo de controversias. Si bien se trata de un hecho prácticamente inédito en el país, dado que no existiría un edificio pensado y diseñado especialmente para un terciario artístico, su concreción fue el fruto de un permanente reclamo de su nutrida matrícula que por años recibió clases durante la noche, en las instalaciones de la Escuela 7. Fue una de las obras realizadas al cierre de la anterior gestión municipal y el presupuesto comprometido para su construcción fue cuestionado en el Concejo Deliberante, junto con la rendición de cuentas de 2015, a mediados del 2016. Carlos Cazador, otrora integrante del bloque Primero Campana y ahora presidente de la bancada oficialista, justificó no acompañar la redición de cuentas de Giroldi, apuntando a las licitaciones llevadas a cabo para la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Arte. Durante su intervención en la sesión especial, el edil adelantó parte de su investigación de los expedientes de la obra, y donde señalaba que recién había tenido acceso a ellos en 2016, cuando los había solicitado desde 2013. En aquella oportunidad aseguró que proveedores pasaron presupuestos hasta más de 3 veces lo cobrado en ese entonces por el mercado. "No tienen responsabilidad. El tema quién lo firmó. Y no fue alguien con conocimientos técnicos -como un arquitecto- que puede saber si ese precio es el adecuado. No. Esas firmas eran del secretario de Cultura y Educación (Mauro Di María)", decía Cazador. Y agregaba: "Me extraña que no haya habido un presupuesto oficial y que se haya pagado lo que se pagó, cuando en realidad la obra valía la mitad. Esto merece una investigación". Aquella controversia en el cierre del ejercicio del gobierno de Stella Giroldi, solo quedó en palabras; lo concreto es que cada lluvia más o menos importante, la Escuela de Arte filtra agua por todas partes, arruinándose material del establecimiento y también de los alumnos.

