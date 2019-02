El bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana volvió a referirse a los anegamientos en la principal avenida campanense, tras nuevas e intensas lluvias. "Las obras maquillan pero no resuelven cuestiones de fondo, y tanto el centro como los barrios van a padecer cada lluvia fuerte" señalaron. Además, reclamaron por la falta de respuesta ante numerosos reclamos por malos olores en distintos puntos de la Ciudad. "Las redes sociales son la mejor evidencia que lo de la Av. Rocca es una estafa. Hablaron de solución definitiva, pero solo fue una obra cosmética. Por eso el Municipio debe reconocer que la obra de la Av. Rocca es un verdadero fracaso" expresaron Concejales peronistas luego de los anegamientos del pasado Viernes, donde ante fuertes lluvias tanto la calle misma como las veredas quedaron en gran parte bajo el agua. "Entre lágrimas, una comerciante nos explicó que en los últimos ocho años jamás se inundó de la forma en la que lo hizo ayer, donde el piso flotante fue alcanzado por el agua y no sirve más. Esto significa que lejos de resolver los problemas antiguos del agua, lo empeoraron. Y tras gastarse más de 30 millones de pesos, mas la costosa publicidad de la obra, nada ha mejorado" señaló el Concejal Luis Chesini. Y agregó: "En la actualidad, toda Campana está sufriendo las consecuencias del agua. Y no hay un programa serio donde se contemplen inversiones concretas, mantenimiento intensivo y un plan de emergencia acorde a los tiempos actuales. Tampoco se está trabajando en la concientización de los vecinos para la disposición correcta de los residuos, ni existe un control eficiente del servicio de recolección de basura. Las calles demuestran todo esto". Además, la Presidenta del bloque, la Concejal Soledad Calle, se refirió a las numerosas denuncias recibidas por malos olores en las últimas horas. "Han sido muchos los vecinos que nos han consultado al respecto, ante la aparición de un olor fuerte y picante en varios puntos de la Ciudad. El Municipio no solo no brinda información al respecto, sino que tampoco atiende las consultas vía telefónica. La Guardia Ambiental no responde y únicamente un contestador recoge las denuncias. Muchos de los funcionarios no se han enterado de esto en la comodidad de sus casas en otras ciudades. Pero hay vecinos muy preocupados, y con molestias debido a estos olores, y nadie les da una respuesta" finalizó.

El agua supera la calle, llega a la vereda y se mete en los comercios





Comerciantes de la zona de Becerra terminaron con el agua dentro de sus locales



PJ-UC:

"El Municipio debe reconocer que la obra de la Av. Rocca es un verdadero fracaso"

