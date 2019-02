La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 Rubén Romano: "Generar y preservar el empleo es nuestro objetivo principal"







El referente de Unidad Ciudadana dialogó con más de 200 trabajadores desocupados de nuestra ciudad. "El Municipio no solo los ignora, sino que además, el Intendente vetó el programa de generación y preservación del empleo" señaló Romano. Los datos duelen: la industria tuvo una caída de 14,7% y la construcción se hundió 20,5% en diciembre del 2018. La baja conjunta de todas las actividades industriales hace que este sector productivo sea el más afectado en cuanto a pérdida de empleo. Según datos publicados recientemente por la Secretaría de Trabajo, hasta noviembre de 2018 se perdieron 61.000 puestos de trabajo, una disminución del 5,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. "Sin dudas que esta situación afecta de manera particular a los trabajadores campanenses, como Polo productivo que reduce sus posibilidades y suma desempleo en la zona" asegura el referente de Unidad Ciudadana Campana, el Dr. Rubén Romano, quien dialogó con más de 200 trabajadores desempleados de nuestra ciudad. Acompañado por el Secretario General de la UOCRA, Oscar Villarreal, Romano dijo estar convencido que "el trabajo es el principal ordenador social y una herramienta fundamental para la realización de hombres y mujeres y la dignidad de sus familias. Lamentablemente, el Municipio no solo los ignora (a los trabajadores), sino que además, el Intendente vetó el programa de generación y preservación del empleo". Romano precisó que "fueron más de 40 vetos, uno más doloroso que el otro. Porque en este caso, se pretendía impulsar la generación de trabajo haciendo foco principalmente en las PyMES, que son el motor de la economía local. Tampoco se puso en marcha el Consejo Económico Social, aprobado por el Concejo Deliberante, que buscaba aunar esfuerzo para brindar contención a las familias desocupadas, y a su vez, proyectar estrategias para que puedan volver a trabajar y conseguir dignamente sostener sus hogares, en medio de un aumento de tarifas y de precios que pareciera no tener fin". Por último, el dirigente ciudadano resumió la charla con los trabajadores: "es difícil encontrar esperanza en sus rostros. Pero en sus palabras, está la voluntad de seguir luchando. Y eso haremos, sin dejarlos solos nunca. Tenemos en frente a un gobierno que niega la crisis laboral en nuestra ciudad, y en el país, con una política económica que empobrece aún más a quienes ya lo eran, y hunde las posibilidades de obreros, profesionales, pequeños y grandes empresarios. Este es un año electoral, y puede ser que algunos opten por pintar plazas o regalar flores y globos en la calle. Junto al equipo de Unidad Ciudadana, sabemos que generar y preservar el empleo es nuestro objetivo principal, porque es lo que nos permitirá volver a vivir como nos merecemos, y recuperar el derecho fundamental de tener trabajo digno".

Romano estuvo acompañado por el Secretario General de la UOCRA, Oscar Villarreal.





