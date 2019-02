Alejo Sarna: "Muchos vecinos nos dicen: sigan así, no aflojen"

Así se manifestó el joven referente de Vamos Campana en relación a las habituales recorridas que desde el Espacio Ciudadano hacen en la ciudad y agregó: "Creo que ven el esfuerzo de un grupo de trabajo que no se queda de brazos cruzados o en la simple crítica, sino que busca soluciones". Alejo Sarna, joven referente del Espacio Ciudadano Vamos Campana sostuvo que "A diario, caminamos distintas zonas de la ciudad para charlar con los vecinos los cuales nos comentan las problemáticas que afrontan todos los días. Ahí, nosotros ponemos lo mejor para encontrar soluciones, las cuales muchas veces se consiguen" señaló y añadió que "Si bien ninguno de los integrantes de Vamos Campana ocupa algún cargo público, si asumimos nuestro compromiso con las y los campanenses para ayudar a que todos los días podamos vivir un poco mejor". A continuación, Alejo Sarna agregó que "En estas recorridas escuchamos que muchos vecinos nos dicen: "sigan así, no aflojen", porque creo que ven el esfuerzo de un grupo de trabajo que no se queda de brazos cruzados o en la simple crítica, sino que buscan soluciones. Sin dudas que el aliento de los campanenses nos da fuerzas para seguir, para no bajar los brazos. Por ejemplo, una vecina del barrio La Josefa me contó: "nunca viene nadie por acá", y que estaba cansada de hacer reclamos por diversas problemáticas. Y al final nos quedamos hablando más de 40 minutos, no solo de la realidad actual del barrio sino también de la historia del mismo" aseguró el jóven de Vamos Campana. Y para finalizar, Alejo Sarna argumentó que "Notamos un vacío en cuanto a la presencia del Estado y de la dirigencia política en general para resolver los problemas cotidianos de la gente y el mantenimiento que requieren. Nosotros creemos que podemos construir un camino en donde todos podamos salir adelante, donde todos podamos vivir mejor. Y no tengo dudas que eso lo vamos a lograr los campanenses unidos" concluyó el joven dirigente.

ALEJO SARNA DIALOGANDO CON UNA VECINA DEL BARRIO LA JOSEFA



Alejo Sarna: "Muchos vecinos nos dicen: sigan así, no aflojen"

