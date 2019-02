La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 Breves: Noticias de Actualidad







VENEZUELA Dos muertos y decenas de heridos dejaron fuertes disturbios en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, donde militares bloquearon a cientos de manifestantes que trataron de hacer entrar a territorio venezolano camiones cargados de ayuda humanitaria gestionada por el opositor Juan Guaidó. Un menor de 14 años y un adulto fallecieron por impacto de bala en Santa Elena de Uairén, en el estado de Bolívar (sur), limítrofe con Brasil. "Los dos muertos son producto de la represión de militares", dijo a AFP Olnar Ortiz, activista en la zona de la ONG Foro Penal, crítica del gobierno. Dos ambulancias ingresaron desde Venezuela a Brasil por la localidad de Pacaraima transportando cinco heridos de bala en choques con las fuerzas de seguridad. INFLACION Economistas pronosticaron este sábado que habrá un cuatrimestre con "inflación alta", mientras consideraron que el dólar en la actualidad se encuentra en un nivel "competitivo". El economista Miguel Kiguel analizó que la suba del dólar se dio porque "la tasa de interés de las leliq bajó demasiado rápido" y "la inflación, que fue del 2,9 por ciento, por arriba de lo que se esperaba". "Todo eso llevó a que el tipo de cambio suba. El Banco Central reaccionó rápido y bien", destacó y aseguró que "dio muestras de que lo puede controlar". Puntualizó que "en la Argentina es muy importante la estabilidad cambiaria", mientras estimó que "el dólar no va a acompañar la suba de precios este año, pero no se va a quedar muy atrás". MACRI EN CADENA El presidente Mauricio Macri brindará el próximo viernes su cadena nacional número siete cuando encabece la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, así como también se presume que será la última de su mandato. "Hoy no hay más cadenas nacionales que invaden la vida de los argentinos, sino un Presidente de un Gobierno que da conferencias de prensa constantemente y da la cara", resaltó semanas atrás el mandatario en declaraciones a una radio de San Luis. El próximo viernes 1º de marzo el jefe de Estado arribará al Palacio Legislativo para brindar un nuevo discurso en el que expondrá algunas de las iniciativas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso y también para precisar sobre el estado de la Nación. A la vez, esas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional, marcarán la séptima vez que el líder del PRO utilice esa modalidad de difusión.

