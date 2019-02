La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 Natacha Jaitt fue hallada muerta: sufrió falla multiorgánica y había consumido drogas







Su cuerpo fue encontrado en un salón de fiestas de Tigre. La autopsia determinó que había tomado cocaína. No presentaba signos de agresión ni de defensa. La modelo y conductora Natacha Jaitt fue hallada muerta ayer sábado por la madrugada en un complejo para eventos de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre, mientras, en forma preliminar, la autopsia realizada al cuerpo determinó que perdió la vida por una falla multiorgánica, que había consumido cocaína y que no presentaba signos de agresión ni de defensa. Además, los peritos de la morgue judicial de San Fernando determinaron la causa de la muerte fue una falla cardíaco-respiratoria (falla multiorgánica) que derivó en un edema pulmonar. La Justicia espera ahora los resultados de los exámenes toxicológicos que según confirmó el abogado de la familia de Jaitt, Alejandro Cipolla, estarían el próximo jueves. No obstante, se supo en forma extraoficialmente que había rastros de cocaína y clonazepam en el cadáver de la mediática. Según confirmaron fuentes policiales a NA, la muerte de Jaitt, de 41 años, se conoció, luego que un móvil policial y una ambulancia del Servicio de Emergencia de Tigre arribaran alrededor de las 2:00 al complejo para eventos Xanadú, ubicado en Isla Verde 644, tras el llamado al 911 de dos personas que manifestaron que una persona se había desvanecido.



