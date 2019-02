La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 Opinión:

Para cuando joven

Por Arq. Jorge Bader











Jorge Bader

Parafraseando la antigua canción de Leo Dan, que en su estribillo decía, "Para cuando joven para cuando", quiero replicar esta pregunta basado en algunos hechos que expongo en este artículo. Para esto, me permito reproducir una cita que formó parte de los considerandos y la convocatoria al último Congreso de Urbanismo de Buenos Aires. "Las ciudades son las protagonistas del siglo XXI: espacios donde confluyen personas, oportunidades de crecimiento y posibilidades de desarrollo. De acuerdo al departamento de Asunto Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, las urbes concentran el 54% de la población mundial y aportan más del 70% del PBI mundial. La dinámica urbana del siglo XXI también presenta nuevos desafíos: problemas de tránsito y transporte, necesidad de grandes inversiones en infraestructura, contaminación y desigualdad. En este contexto, la inequidad de género se profundiza: existen investigaciones que han puesto en evidencia la necesidad de reconocer que hombres y mujeres sufren la pobreza de manera diferente. La falta de seguridad y movilidad, las deficiencias en materia de accesibilidad y de alumbrado público, por ejemplo, son obstáculos que afectan de manera diferente a varones y mujeres, y que deben ser abordados con visión de género. Resulta prioritario entonces que los diferentes actores que conformamos la ciudad seamos capaces de superar los nuevos retos que se plantean. Conocer, escuchar y debatir experiencias es clave para hacer frente a estos desafíos, y para construir entre todos la Ciudad que queremos". Este congreso fue promovido por el actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en agosto de 2018, y contó con la participación de más de 40 profesionales en distintas materias de la gestión territorial. Desde la planificación, la energía, la circulación, la seguridad la economía urbana hasta la escala micro de las demandas sectoriales y barriales. Se inauguró bajo el lema "La ciudad que queremos" y durante dos jornadas fue un espacio intenso de exposición, debate y pensamiento donde la interacción entre vecinos y técnicos fue la protagonista. Quiero destacar que tres fueron a mí entender las estrellas de este evento, la desigualdad social y la desintegración territorial, la perspectiva de género para el abordaje de temas urbanísticos, y la aplicación del "Big Data" en la optimización de los servicios urbanos. Es cierto que nuestra escala no es comparable ya que el congreso apuntó a la problemática de las metrópolis, o como se dijo por allí Megalópolis, como lo sería Buenos Aires. El compromiso del Gobierno de Buenos Aires es el de analizar las ponencias y los debates para integrarlos en un plan de gestión que resultaría como emergente de estas propuestas. No quiero abundar en el análisis del Congreso ya que es una materia demasiado técnica y quizás exceda esta simple divulgación. Pero sí quiero observar la metodología, y lo conceptual de la convocatoria. Y para eso voy a retomar la frase final de la propuesta "Conocer, escuchar y debatir experiencias es clave para hacer frente a estos desafíos, y para construir entre todos la Ciudad que queremos". Esto, muchachos, no lo escribió un teórico francés del urbanismo moderno. Lo propuso un político local del mismo color del gobierno nacional, provincial y local. Es decir que no es un contenido abstracto de carácter educativo o dogmático universitario sino una expresión de deseo basada en el reconocimiento de una necesidad, la gestión participativa sobre el patrimonio urbano, que es responsabilidad de todos. Otra observación que surge, y de importancia no menor en esta convocatoria es el reconocimiento a las usinas de pensamiento, que no desvaloriza los cuerpos técnicos propios, sino que amplía la visión interdisciplinaria, para confrontar enfoques múltiples de la ciudad y sus actores. Así que, a la luz de estos hechos concretos y muy cercanos, sería interesante que a nivel local prestaran más atención a lo que sus propios "ad lateres" proponen como mecanismo de gestión pública y abrieran el camino para el debate urbano local. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

