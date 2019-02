La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 Dedicados a los demás









MÁXIMAS DEL 23 DE DICIEMBRE - Querer a los demás - Amor por lo que se haces - Tener una vida acorde a lo que se habla - Convencer a los demás que el proyecto es sano - De esta forma se consiguen los recursos económicos tanto con socios y/o empresas - Distribuir los recursos lo mejor posible. Desde hace 11 años, el movimiento de jubilados y pensionados "23 de Diciembre" brinda asistencia en materia de salud y contención a jubilados y pensionados de la ciudad. Además cuentan con un Banco Ortopédico y asesoramiento legal, entre otros servicios. "La actividad que hacemos es servicio; es esperar que llegue la gente con la necesidad y proveerle de lo que necesita", sintetiza Eduardo Lacueva, presidente del movimiento de jubilados y pensionados "23 de Diciembre". El grupo brinda asistencia en materia de salud y contención a jubilados y pensionados de la ciudad. Además cuentan con un Banco Ortopédico (bastones, sillas de ruedas, muletas, camas ortopédicas, entre otras cosas) donde se le presta al vecino el elemento con una diferencia de 25% menos de lo que sale en una ortopedia. "Uno no tiene dimensión de la cantidad de dinero que le hacemos ahorrar a la gente mayor. Es mucha la diferencia de costos", señala Lacueva. Además, cuentan con dos abogadas dedicadas en resolver problemáticas específicas de PAMI y ANSES. Y además tienen un pequeño crédito de $2000 con el 10% de interés anual para los socios que lo necesiten para una emergencia. HISTORIA El movimiento surge en el 2008 de la mano Carlos Bianchi, el padre de la actual directora del PAMI Campana, Nancy Bianchi. Don Carlos no había experimentado una buena atención del PAMI respecto a su señora, quien transitaba una enfermedad. En consecuencia, armó el primer grupo y entre los socios fundadores se encontraban Eduardo Lacueva, Luis Volpi, Roberto Vázquez, Juan Carlos Pandiani. "Fue duro el trabajo en los comienzos, empezamos haciendo reuniones una o dos veces por semana en el club San Martín, en aquella época no teníamos local propio. De a poco la gente se fue sumando", rememora Volpi. Luego se mudaron a la avenida Varela al 800, momento que con ayuda del club Rotary de nuestra ciudad consiguieron los primeros elementos ortopédicos para administrar. A medida que iban creciendo, el espacio iba mutando y alquilaron durante 6 años un local en 9 de Julio al 1200 hasta que finalmente hace poco más de un año tienen su propio local en Dellepiane 860 entre San Martín y Rawson. El lugar está abierto de lunes a viernes de 9:30 a 11:30 horas. Otro integrante presente durante la charla es Julio Tomasenia, quien luego de haber trabajado muchos años en PAMI, conoció a Eduardo Lacueva y lo invitó a formar parte de la entidad, en 2015. "Siempre me interesó la Asistencia Social, el otro, las carencias y fundamentalmente tratar de solucionar los temas. A diferencia de otros centros de jubilados este movimiento se destacaba por el banco ortopédico", cuenta. Tomasenia hace hincapié en la diferencia de precios de los elementos ortopédicos y además asegura que el haber ingresado al grupo no defraudó sus expectativas. "Nuestro trabajo es ad honorem y creo que vamos por el buen camino", señala y en referencia a la situación que viven a diario los jubilados comenta: "Hay un problema institucional, de fondo y viene de hace muchos años. El gran déficit que tiene el jubilado es la prevención, no hay un mecanismo aceitado de prevención que pueda llegar al jubilado y evitar enfermedades que ya las tiene, o bien resolverlas o bien prevenirlas. El argentino jubilado tiene una baja propensión a la prevención de salud. Nuestra salud viene de la mano de la prevención. Si no hacemos buena prevención vamos a tener problemas". Lacueva detalla que actualmente la asociación cuenta con bolsas de colostomías y de urostomia donadas por vecinos de la ciudad: "Nosotros se los traspasamos a la gente que lo necesita de manera gratuita". Además agrega "hay cosas que no tenemos en cartera pero si viene una persona a pedir por ejemplo algún remedio nosotros hacemos lo posible para conseguírselo. Siempre estamos detrás del bien, de buscar una solución". MÁS SOCIOS Héctor Genta, entró al movimiento "23 de diciembre" por su suegro. Relata que fue testigo privilegiado de todas las acciones que se realizaron desde el comienzo y cómo fue creciendo el grupo. Hace hincapié en que "es importante lo que hace cada centro de jubilados, cada uno hace algo interesante. Este movimiento se pensó para los jubilados en el comienzo, pero ahora está al servicio de la comunidad en general". Matilde Martín es la Tesorera. La invitó su cuñado, Lacueva, a participar hace cinco años. "Llevo la contabilidad adelante con la ayuda de mis compañeros. Es una tarea que me gusta. Siempre digo que el compañerismo y la perseverancia es muy importante en estas organizaciones voluntarias". Detalla que hay cerca de 250 socios formando parte. Los ingresos de la institución son por las donaciones recibidas por el préstamo de elementos ortopédicos y de muchas empresas de la ciudad que colaboran. Además, a los socios se cobra semestralmente una cuota $60 por mes. "Seguimos con el mismo valor desde el 2017. Queremos que haya más socios porque con una pequeña cuota, nos ayuda a seguir creciendo y seguir pensando en agregar servicios para brindar. Somos un grupo de vecinos en acción que no trabajamos para nosotros, servimos a los demás", cierra.

