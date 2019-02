La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La puerta sin picaporte"

Por Luis Rodas









Un famoso pintor expuso, un día, toda la serie de sus cuadros en una galería de arte de una gran ciudad. Todos admiraban sus cuadros: paisajes, retratos, naturaleza muerta, objetos simbólicos, etc. y quedaban admirados de las obras de arte. Pero una pareja se acercó al pintor, que estaba presente, y le dijeron: "Disculpe maestro, nos parece que usted dejó sin terminar el cuadro de aquella casa con un hombre que está fuera a la puerta. ¿No le falta la manija a la puerta? Y el pintor amablemente le respondió: "¡No!, no me olvidé de la manija; es que aquella puerta "simboliza el corazón del hombre", que no se puede abrir, sino desde adentro. Aquél hombre que estaba golpeando era Jesús, que, como está escrito en Apocalipsis 3:20: dice " He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo." Ni Dios, con todo su infinito poder, quiere forzar la libertad del hombre y obligarlo a responder con un sí, a su amor infinito. El amor: o es libre o no es amor. Es por eso que en Apocalipsis compara a Dios, hecho hombre, que llama a la puerta de nuestro corazón y espera como respuesta un acto de amor. Con la violencia se puede entrar en todas partes, menos en el corazón. Una caja fuerte, se abre si se descubre la combinación de los números,sólo se puede abrir desde fuera sin pedir que la caja fuerte nos dé el permiso o se abra por su voluntad. El corazón en cambio se abre solo desde adentro. ¿Se cansará Dios de tocar la puerta de nuestro corazón? Lo dudo, Dios no se cansa jamás, somos nosotros los que no le abrimos y nos cansamos de buscarlo y a veces desistimos de hacerlo. El Señor Jesús jamás se cansará de llamar, porque jamás se cansa de amar. Abre tu corazón. Deja que pase, y cene contigo, y haga crecer en ti el deseo inmenso de tener su amistad eterna. Jesús está llamando hoy a tu puerta: ¿será que lo dejarás entrar? El Señor Jesucristo vino a eso. El Señor Jesús te ha visto por ahí, triste o amargado, o sufriendo o de mal genio, con problemas en tu familia, que las cosas te salen mal, que no te va bien, que andas aburrido, desilusionado, sin esperanzas. El Señor Jesús nos ha visto así, y quiere que sepamos que no estamos solos en este mundo, que Él quiere estar contigo y conmigo. Él estará con cada uno de nosotros y tiene poder sobre todo problema del ser humano. (Si lo dejamos entrar). Pero hay que invitarlo a entrar, porque si no eres tú mismo, abriendo las puertas de tu vida a su acción, Él no va a entrar a la fuerza. El Señor nos hizo libres, y el respeta esa libertad. Pero cuando una persona le dice: "Señor Jesús, entra en mi vida, yo te necesito, ayúdame". Él entra, y hace la obra en su vida. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 -437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



