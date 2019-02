Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni // Milán, Italia

Giorgio: Entonces, qué os puedo decir... ¡Sigamos adelante!... ¡Sigamos adelante!... ¡Tenemos que seguir adelante! Y ¿cómo podemos hacerlo? Como hizo Jesús cuando estaba en el Getsemaní, cuando le dijo a Sus discípulos: "Voy a rezar". Ocho de ellos dormían y dejó que lo hicieran. A los otros tres que estaban más despiertos y que habían visto la transfiguración, la luz, Moisés, la nave que descendió del Cielo, se los llevó. Jesús pensó: "Me llevo a Pedro, a Santiago y a Juan, que son los mejores y que han visto todo, que saben todo, que son fuertes, veloces, nunca se quedan dormidos, me los llevo conmigo mientras voy a rezar y con su presencia me consolarán en mi sufrimiento. Esta es la belleza de Jesús, nuestro Dios, que se encarna, que tiene miedo, es por ello que creo que es Dios, porque si no hubiera tenido miedo y no hubiera sentido dolor habría pensado que se trababa de un engaño. En cambio Cristo se hizo hombre, con todos los dolores, las preocupaciones y los miedos que puede tener un hombre. Entonces es por ello que se dio vuelta para llamar a Sus tres amigos, pero ellos también se habían quedado dormidos.

Luego se le apareció el diablo y le dijo: "¡Tienes que matarlos a todos, tienes que deshacerte de esa porquería inmunda que te quiere matar, eres el Hijo de Dios! ¿Quieres dejar que te maten por estos traidores? ¡Es por ello que yo los domino, porque dan asco! ¡Déjamelos a mi, o haz justicia, mátalos a todos!" Pero el Señor le dijo: "¡Vete Satanás!" Y se hizo crucificar por Amor. Para salvarnos a todos nosotros, que somos indignos, porque entre esos discípulos que se quedaron dormidos también estamos nosotros. Cuando los soldados llegaron a buscarlo con Judas Jesús se levantó y despertó a los Apóstoles gritando: "¡Levantáos! ¡Vámonos! ¡Ha llegado el momento!" Entonces los Apóstoles se levantaron y Lo siguieron. Y bien, esta noche os lo digo a vosotros y a mi mismo: "¡Levantémonos y vámonos!"

A pesar de lo tarde que era parecía como que el tiempo se había detenido. Las imágenes iban pasando como en una película, mientras escuchábamos sus palabras que daban lugar a las preguntas y sus respuestas eran un nuevo néctar de los dioses para nuestros espíritus que a menudo se quedan dormidos.

El tiempo del Retorno de Cristo

Creo que Cristo conoce la fecha de Su retorno porque Cristo y el Padre son una única cosa pero por humildad nos ha dicho que ni siquiera Él la conoce. Jesús y los mensajes que he recibido del Cielo me han dicho que el tiempo es este y "el tiempo" significa esta generación que según mi opinión no pasará. Cuando digo "esta generación" me refiero a la generación moderna mientras que aquella a la que se refería Jesús cuando dijo: "En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda" (Mateo 24, 34) hablaba del movimiento de los Astros. De la Constelación de Piscis, de hecho estamos por entrar en la Era de Acuario, quiere decir que Jesús se refería a un tiempo que va desde el año 2000 hasta el 2100. Nosotros no superaremos el año 2100 sin que regrese, por consiguiente Cristo regresará en el lapso de los próximos 80 años y digo esto con una certeza absoluta y me refiero a lo que Jesús dijo en el Evangelio. Es cierto, no sabemos el día ni la hora pero el tiempo nos ha sido revelado. Podría regresar hasta esta misma noche, cuando regresemos a casa se podría llegar a desgarrar el Cielo y podría regresar Jesús, mientras casi nadie Lo espera. Personalmente creo que esto ocurrirá antes de que pasen estos 80 años, ya que los mismos científicos dicen que la Tierra agotará todos sus recursos en los próximos 50 años. Y hasta el último minuto, antes de que se desgarre el Cielo y regrese Jesús, tenemos que seguir despertando a las almas.

Continúa el próximo domingo.

