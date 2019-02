La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 Breves: Polideportivas







PELEA CONFIRMADA La esperada final del Torneo de peso Supergallo entre el zarateño Luis Emanuel Cusolito y el mendocino Javier Chacón será el viernes 8 de marzo en el club Comercio de Villa Dolores, Córdoba. "La Ardilla" Cusolito (30), actual campeón sudamericano de la categoría, viene de una pelea sin decisión ante Julián Aristule en la semifinal del torneo y acredita un récord de 27-2-0 (21 KO). En tanto, "Chispita" Chacón (37) ha sido la revelación del certamen habiendo noqueado en sus dos presentaciones a Claudio Echegaray y Román Reinoso. A finales del año pasado no pudo enfrentar a Cusolito por una lesión en la mano izquierda. Su récord es de 27-4-1 (9 KO). VICTORIA DE JAGUARES Por la segunda fecha del Super Rugby 2019, los Jaguares derrotaron anoche por 27 a 12 a los Bulls de Sudáfrica y así se repusieron de la derrota que sufrieron en el debut frente a los Lions de ese mismo país. La franquicia argentina, dirigida por Gonzalo Quesada, marcó tries por intermedio de Matías Orlando, Rodrigo Bruni y Bautista Delguy, mientras que Joaquín Díaz Bonilla anotó las tres conversiones y dos penales para redondear los 27 puntos del equipo que el próximo sábado recibirá a Blues de Nueva Zelanda. DELPO ELIMINADO Por los Cuartos de Final del ATP 250 de Delray Beach, Juan Martín Del Potro perdió 6-4, 3-6 y 7-5 frente al estadounidense Mackenzie McDonald en un partido en el que mostró diferentes molestias físicas. De hecho, tras la derrota, el tandilense anunció que la próxima semana no participará del ATP 500 de Acapulco, donde defendía el título logrado el año pasado. "Me da pena el nivel que tengo y lo quiero mejorar cuanto antes", señaló Delpo, quien perderá los puntos ganados en el certamen mexicano y quien difícilmente pueda estar a la altura pra defender lo logrado el año pasado en los Masters 1000 de Indian Wells (campeón) y Miami (semifinalista). CAÍDA ANTE PUERTO RICO La Selección Argentina de Básquet perdió 87-86 en tiempo suplementario frente a Puerto Rico como visitante y cortó así una racha de siete victorias consecutivas en las Eliminatorias Americanas para el Mundial de China. El conjunto dirigido por Sergio Hernández, que ya está clasificado para la cita mundialista, cerrará mañana su participación en estas Eliminatorias jugando nuevamente como visitante, esta vez ante Estados Unidos. ARRANCÓ LA CLASE 3 La Clase 3 del Turismo Nacional comenzó ayer con la actividad oficial de la temporada 2019 en La Pedrera, San Luis. Y fue Carlos Okulovich quien se adueñó de la primera clasificación: el piloto misionero retornó a la categoría este año a bordo de un Honda Civic y marcó el mejor registro de la tarde con un tiempo de 1m53s176, De esa manera quedó al frente del clasificador y le sacó la pole position al mendocino Julián Santero, que terminó en segundo lugar. En tanto, el tandilense Leonel Pernía, actual campéon de la categoría, fue tercero. Hoy, a partir de las 10, se disputarán las dos series que definirán el orden de largada para la final que comenzará a las 13.30 y que está pautada a un total de 19 vueltas (la final de la Clase 2 iniciará 12.30).

