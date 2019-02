La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 Breves: Fútbol







BLANDI, SUPLENTE El delantero campanense Nicolás Blandi, capitán de San Lorenzo, fue suplente ayer en el empate sin goles del Ciclón frente a Belgrano de Córdoba como visitante. Y a pesar del cero, el DT Jorge Almirón no hizo ingresar a Blandi durante la segunda mitad. El momento de San Lorenzo es muy pobre: con 17 puntos comparte la anteúltima posición junto a Patronato y Belgrano. En esta 20ª fecha de la Superliga, además, también jugaron: Tigre 2-1 Patronato; Lanús 2-0 Rosario Central (fue despedido Edgardo "Patón" Bauza); Colón 0-1 Banfield; Huracán 1-3 Unión y Godoy Cruz 0-2 Vélez Sarsfield. Las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Racing, 48 puntos; 2) Defensa y Justicia, 45 puntos; 3) Boca Juniors y Atlético Tucumán, 35 puntos; 5) Vélez Sarsfield, 33 puntos; 6) Huracán, 32 puntos; 7) River Plate y Unión, 30 puntos; 9) Independiente, 29 puntos. CLÁSICO Y PUNTA En el partido más importante de la jornada de ayer de la Superliga, Racing Club venció 3-1 como visitante a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda y de esa manera volvió a quedar como único líder del campeonato, tres puntos por encima de Defensa y Justicia, que esta noche recibe a Boca Juniors. Los goles de La Academia, que tuvo como titular a Leonardo Sigali (por lesión fue reemplazado a los 41 minutos del primer tiempo), fueron convertidos por Guillermo Burdisso en contra, Lisandro López de penal y Matías Zaracho en tiempo adicionado. Fernando Gaibor había anotado el empate transitorio para el Rojo en el cierre de la primera parte. SIGUE LA FECHA Este domingo están programados cuatro partidos de la 20ª fecha de la Superliga: River Plate vs San Martín de Tucumán (17.10), Estudiantes de La Plata vs Talleres de Córdoba (19.20), Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors (19.20) y Defensa y Justicia vs Boca Juniors (21.30). En tanto, mañana se cierra esta jornada con Aldosivi de Mar del Plata vs Gimnasia de La Plata (19.00) y Newells vs San Martín de San Juan (21.10). PRIMERA B METRO Acassuso (45 puntos) alcanzó ayer el cuarto puesto al derrotar 1-0 como local a Deportivo Español con un gol de penal de Damián "Toro" Salvatierra. En tanto, Sacachispas y Almirante Brown igualaron 0-0. Esta tarde, Flandria (7º con 35) recibe a Atlanta (5º con 43), mientras que la fecha se cierra mañana con cuatro encuentros: UAI Urquiza vs Tristán Suárez, San Telmo vs Colegiales, Fénix vs Defensores Unidos y All Boys vs J.J. Urquiza. Los tres líderes jugaron el viernes: Barracas Central (57) goleó 6-0 a Comunicaciones; Estudiantes (54) venció 2-0 a Talleres (RE); y Deportivo Riestra (46) igualó 0-0 con San Miguel. PRIMERA C Laferrere (42 puntos) quedó ayer a un punto del líder Dock Sud (43) tras vencer 3-2 como visitante a Deportivo Merlo. Además, también jugaron: Central Córdoba (R) 4-2 Cañuelas e Ituzaingó 0-0 Midland. La fecha sigue hoy con Dock Sud vs Lamadrid y El Porvenir vs San Martín (B). Mañana, en tanto, se miden: Villa San Carlos (Jorge Vivaldo volvió como DT) vs Excursionista y Berazategui vs Sportivo Italiano. El martes cierran: Victoriano Arenas vs Alem, Sportivo Barracas vs Deportivo Armenio y Luján vs Argentino de Quilmes. TRIPLETE DE MESSI Barcelona ganó ayer un partido clave en su visita a Sevilla gracias a otra genial actuación de Lionel Messi, quien convirtió tres goles y asistió en el cuarto al uruguayo Luis Suárez para el 4-2 final. El conjunto catalán tiene ahora 57 puntos y le lleva diez de ventaja al Atlético Madrid (47), que hoy recibe a Villarreal.

