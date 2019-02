DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 25/feb/2019 - 07:25

Edición Digital El Tiempo en Campana 15 ºC Despejado Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 24/feb/2019 Rincón Tuerca







PROCAR: La categoría comunicó a través de sus dirigentes que el campeonato arrancará el próximo 24 de marzo en el autódromo capitalino para sus dos clases A y B. SUMARSE: Recordamos que el representante de Capilla del Señor Valerio Diamante se está sumando al Procar con una Dodge que atienden en su totalidad en la fortaleza de Tártara allá en la Ruta 131. VENDER: Días atrás el piloto de Lima puso en venta la Chevy con la cual venía corriendo en la GTB del TC Regional que el propio Yamil Bottani utilizó hasta la última fecha del año anterior. DISFRUTAR: Los hermanitos Garrido regresaron de la costa argentina donde vienen de disfrutar de las merecidas vacaciones y de entrenar con sus motos de cara al inicio de la temporada en el MX del Norte y el Campeonato Argentino en el mundo del motocross que en algún momento papá Juan estuvo desde su condición de piloto corriendo. TRABAJOS: Siguen los trabajos en el auto de Silvestre Gallo de cara al inicio del campeonato en la categoría GT900 donde el piloto en cuestión con la atención de Diego Fangio espera realizar toda la temporada. CENA: La misma fue desarrollada por algunos pilotos de Motocross en el Club Arsenal donde además de hablar de la categoría donde están participando se habló de otros temas y allí el jefe de equipo Simón Moyano dio consejos para encarar la vida. La bebida todo lo puede! CAMBIO: Finalmente Leandro Cracco se sumó al equipo de Nova Team para que este año milita en la Clase Dos de Alma con un Fiat Uno donde se hará la atención total del auto. El zarateño desea concretar una buena temporada con este cambio. TENSION: La reunión entre dirigentes y pilotos de la categoría Alma tuvo momentos de tensión cuando se habló del tema cubiertas donde este año deberán incorporar sus compuestos ante el asombro de los equipos aunque luego volvió a reinar la calma, que no cunda el pánico! MODELOS: Siguen ingresando los nuevos modelos de motos eléctricas al mercado local con mayor potencia y con una gama de bondades que marcan un cambio importante en la linea Lucky Lyon. En la boutique de las motos en la esquina de Rawson y Alberdi con una buena financiación se están exponiendo al público. ACUERDO: Lo que venía negociando lo pudo concretar el piloto local Matías Milla al sumarse al equipo Renault de Super TC 2000 donde se llegó a un acuerdo desde lo económico con una cifra que puede solventar nuestro representante. Será parte de la estructura campeona de la temporada anterior. DEFINIR: Ignacio Lopez está dispuesto a seguir corriendo este año y para esto se está evaluando en que categoría de karting estará corriendo el pibe local que viene de cerrar un año en la Rotax categoría ya descartada para esta temporada y hay dos posibilidades para seguir en karting a definir por estos días. ENCAMINADO: Ya todo está encaminado para que Daniel Vidal siga corriendo en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista en esta temporada donde continuará con Dante Tamburrini en la atención total del auto. PREDIO: En el viejo camino a Capilla del Señor saliendo desde la Ruta 6 a un km se está desarrollando un predio para los Jeeps y 4x4 con un circuito acorde que contará hasta con confitería para los usuarios del mismo a la brevedad estará al alcance de quienes lo deseen conocer y disfrutar. PENSAR: Con el karting ya pensando en el arranque de campeonato anda Roman Rizzo que en esta temporada seguirá en la categoría Kart Plus desarrollando su propuesta con un vehículo que atiende en su taller. Lo aconsejará papá Juan Carlos? CARPETA: Sigue sumando pilotos a su equipo Juan Sbarra que a los ya confirmado por estas horas hay dos mas en carpeta para definir si se incorporan a la estructura del chasista del barrio Los Pioneros. ARRANCAR: Santiago Acuña ya tiene todo encaminado para arrancar en el karting en la categoría Kart Plus desde la primera del año con Rubén Guerra en el chasis y la motorización de Mauro Santucho. ENCUENTRO: Se viene un encuentro de Hot Hot en nuestra ciudad en marzo con la presencia del club con todos sus autos organizado por el señor Suparo que tuvo esta iniciativa para llegar a la ciudad cuna del primer auto argentino. REALIDAD: La continuidad de Carlos Marino en el Museo Manuel Iglesias ya es una realidad y enaltece a la llegada del público que encuentra todas las respuestas y la historia de los autos que se muestran en el lugar. SUEÑO: El pibe quiere concretar el sueño de correr este año en karting ante la propuesta recibida para su papá que aceptó contento aunque mamá está enojada y aún no aprobó esta nueva incursión del nene. RAZONES: Si bien el año anterior hizo algunas carreras con la Cupecita de la dinastía esta temporada Juan Manuel Rodriguez no está dispuesto a seguir en la alta competencia por razones laborales. ARMAR: Diego Fangio ya armó su auto para arrancar en la Categoría GT900 en esta temporada cambiando de categoría dado que venía participando en Alma donde ganó campeonatos. ABRIR: Cuentan sus amigos del motocross que Ariel está en pleno emprendimiento comercial con la intención de abrir un local para comercializar motos en los próximos meses donde don Melón apuesta a este comercio. Bienvenido! ROBAR: Los cacos no perdonan y esto lo vivió en primera persona Walter Laccette que le robaron el auto de alta gama en pleno centro de Zárate a pleno día de sol lo que no pasó a mayores porque el hermano de Darío no intentó nada y dejó que se lo lleven sin impedir tal ingrato momento. A pesar de todo fue inteligente el jugador de Golf. DESTINOS Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoría GT900 acaban de confirmar que el 24 de marzo arranca el campeonato en el autódromo de Brandsen. TEMOR: Durante los últimos días se lo veía al piloto Leonardo Dominguez en su taller sin salir de ahí adentro, después nos enteramos que pegado a su lugar de trabajo hicieron toda la vereda nueva y el "Foquita" tuvo temor que lo llamaran para colaborar. La gente es mala y comenta... ALEGRIA: Con gran alegría recibió toda la dinastía Villaverde la llegada de un nuevo integrante de la familia donde la hermana de Pablo y Augusto, reunión de por medio, les hizo saber de tal linda novedad que conmovió hasta la abuela Graciela y sorprendió al piloto de automovilismo. CONFLICTO: Cuando resuelva el conflicto familiar nuestro personaje volverá a correr en karting otra temporada en la categoría Kart Plus. TURISMO NACIONAL: La categoría está arrancando su campeonato con sus dos clases este fin de semana en el autódromo de San Luis. Lo televisa desde las 11 hs la TV Publica. TRAMITE: Como se lee en esta sección ya está el arranque del campeonato para la categoría GT900 y el piloto local Gonzalo Conti se realizó la licencia médica pero no define el trámite con el Fiat que ya está casi listo para correr. El tema a decir de su entorno el gordo no se decide. Mirá vos! EMOCIONARSE: En reciente nota televisiva Antonio Toledo contó de su paso por el mundo del automovilismo donde dijo como fueron aquellos años. Los que presenciaron la entrevista del famoso "Colibrí" dijeron que se emocionó mucho el hombre entrado en años y actualmente dulcemente enamorado de su primera novia. Que tal! IDEA: La idea es terminar el auto para llegar a la primera del año en los chasis del Regional y en eso andan los hermanos Fontanot armando y preparando su auto donde van a representar a la vecina ciudad de Zárate. CONFORME: El Turismo 4000 Argentino viene de correr el último fin de semana en el autódromo de La Plata arrancando su campeonato donde tuvo un parque de 18 autos inscriptos lo que dejó conforme a los dirigentes de la categoría. UBICARSE: Allí participó el zarateño Juan Carlos Bava donde clasificó sexto para terminar su serie en el puesto quinto con el Ford de la familia Caggiano con motorización de Matías Guillen que le permitió ubicarse en la final tercero. LIMITADO: Ante el presupuesto limitado Pablo Clerici decidió arrancar desde la primera fecha en la categoría Kart Plus en la clase Potenciada con el chasis a cargo de Rubén Guerra y la motorización de Romero. Ahora lo va a ir definiendo carrera por carrera su presencia en pista. CERRAR: Mariano Alvarez también cerró su participación en la categoría Kart Plus tras llegar a un acuerdo con su motorista Marcelo Lopez y de esta manera con papá Daniel estará desde la primera del año. ASADOR: Cuentan que la llegada de Alberto Tetamanzi al equipo de la Clase Promocional de Alma del piloto "Juancho" Muñoz provocó un gran adelanto en el tema gastronómico porque el hombre se mostró como un gran asador y quieren que este año se sume una vez mas. DEPENDER: Marcos Acuña espera su momento para poder sumarse al mundo del karting, sabe que será este año pero depende de su hermano que se baje de ese vehículo para comenzar su carrera deportiva. Por ahora mata su tiempo los fines de semana lavando autos. No contaban con tu astucia! GUSTO: En una nota reciente el empresario Juan Carlos Tardito declaró que al él no le gustaba el automovilismo y que lo suyo era el boxeo pero luego que se hizo arrancó en karting se volcó a esta disciplina deportiva. Mirá vos! CHARLANDO: El "Bicho" del Bono estuvo charlando con los navegantes locales Victor Amaranto y Alejandro Ferraro donde el hombre dio cátedra de como se viaja en la butaca derecha como navegante en los autos de Rally.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:











Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Google+. | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-