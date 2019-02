Despiden a 9 trabajadores de Titania

Ayer por la mañana los trabajadores se declararon en huelga y cortaron la Av. 6 de Julio. Por la tarde hubo audiencia en la delegación del Ministerio de Trabajo. Hoy se declararía la conciliación obligatoria.

Ayer a primera hora de la mañana los operarios de la fundición Titania dejaron sus puestos de trabajo y decidieron cortar una mano de la Av. 6 de Julio hasta pasadas las 10, cuando se dirigieron a la delegación local del Ministerio de Trabajo para denunciar el despido de 9 trabajadores metalúrgicos.

El titular de la entidad estatal, convocó a las partes a una audiencia que se inició alrededor de las 13:30 y se extendió por más de una hora, fijándose un cuarto intermedio hasta nuevo aviso, pero todo indicaría que hoy el Dr. Leonardo Pastor declararía la conciliación obligatoria.

Finalizada la reunión, el secretario adjunto de la delegación local de la Unión Obrera Metalúrgica, Ángel Derosso, salió a la vereda de la delegación y comunicó a viva voz con los trabajadores allí reunidos los pormenores de la reunión, señalando que la empresa presentaba las mismas excusas que en 2016, oportunidad en la que Titania envió el telegrama de despido a más de 100 trabajadores.

Un trabajador preguntó por qué echaban a 9 trabajadores efectivos, cuando la empresa tenía operarios contratados, y Derosso contestó. "Aquí se trata de conservar el trabajo de todos, sean efectivos o contratados. A los contratados no se los despide porque la relación con la empresa caerá naturalmente" e invitó a los manifestantes a volver a las puertas del establecimiento y no ingresar a trabajar hasta nuevo aviso. "Vamos a esperar la resolución del Ministerio de Trabajo. Si hay conciliación obligatoria, la acataremos como siempre. Y si no, seguiremos profundizando las medidas de fuerza", concluyó.

#Ahora trabajadores de Titania #Campana manifiestan por despidos. Cortan desde las 6 de la mañana en la barrera de ingreso al parque industrial, Av. 6 de Julio y Av. Irigoyen, Dirección de Tránsito señaliza desvío. pic.twitter.com/YMzqsYLEcl — Daniel Trila (@dantrila) 25 de febrero de 2019