TREPÓ AL 5º PUESTO De la quinta a la novena posición todo luce muy apretado en la tabla de la Primera D. Y en esa lucha, Puerto Nuevo le sacó mucho rédito a su triunfo frente a Yupanqui, dado que justamente escaló desde el 9º puesto hasta el 5º que ahora comparte con Muñiz con 27 unidades. De esa manera logró ocho unidades de ventaja sobre los equipos que hoy están tratando de llegar al grupo de clasificados al Reducido. Los demás resultados de esta 19ª fecha (cuarta de la segunda rueda) fueron: Claypole 0-0 Atlas, Deportivo Paraguayo 1-1 Real Pilar, Argentino de Rosario 1-0 Lugano, Juventud Unida 1-1 Central Ballester y Centro Español 3-3 Muñiz. Hoy se cierra la jornada con el duelo entre el líder Argentino de Merlo y Defensores de Cambaceres. En tanto, la próxima fecha tendrá los siguientes partidos: Lugano vs Puerto Nuevo, Muñiz vs Deportivo Paraguayo, Atlas vs Centro Español, Central Ballester vs Claypole, Defensores de Cambaceres vs Juventud Unida, Yupanqui vs Argentino de Merlo y Liniers vs Argentino de Rosario.

Le ganó 1-0 a Yupanqui un partido en el que se quedó con diez hombres a los 13 minutos. Sin embargo, con un gran despliegue físico y mucho orden resistió el cero en su arco y sobre el cierre encontró el festejo con un nuevo tanto del sampedrino Nazareno Gómez. Terminó con 9 jugadores, porque además de Tapia en el arranque, también fue expulsado Redondo en el final. Después de la dura derrota sufrida frente a Defensores de Cambaceres en la fecha pasada, Puerto Nuevo volvió a presentarse como local con la obligación de dar vuelta la página y cambiar por completo la imagen mostrada en Ensenada. Y frente a Yupanqui logró ambas cosas, especialmente por el esfuerzo y la concentración que mostró para sacar adelante un encuentro en el que se quedó rápidamente con un hombre menos por la expulsión de Carlos Tapia a los 13 minutos. Y que terminó ganando gracias a un nuevo gol del sampedrino Nazareno Gómez, que anotó por tercera fecha consecutiva. Con cambios significativos en el bloque defensivo de la formación titular (no fueron parte ni el arquero Leandro Bonet ni los centrales Gonzalo Leizza y Santiago Correa), el Portuario estuvo firme en el fondo y contó otra vez con un gran despliegue del tándem conformado por Oscar Peñalba y Kevin Redondo, quien en tiempo adicionado volvió a ver la tarjeta roja (tercera en la temporada). Con esos argumentos, el conjunto dirigido por Carlos Pereyra limitó al Trapero y aprovechó el golpe que supo asestar a siete minutos del final para sumar tres puntos vitales en su objetivo de afianzarse entre los ocho equipos que clasificarán al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Y en su próximo compromiso, frente a Lugano como visitante, tendrá otro desafío en ese sentido, dado que el Naranja ocupa hoy la 10ª posición, ya habiendo quedado libre. Sostener la ventaja de ocho puntos que ha logrado hoy el Auriazul sería importante. Ampliarla, un paso enorme. EL PARTIDO Para este encuentro, el DT Carlos Pereyra decidió cuatro modificaciones en la alineación titular. La más destacada estuvo en el arco, donde Rodrigo Ponce De León ocupó el lugar de Leandro Bonet. En tanto, en defensa se dieron varios movimientos: Julián Sprovieri ingresó por Gonzalo Leizza como primer marcador central, mientras que Nahuel Banegas completó la zaga central en reemplazo del suspendido Santiago Correa. Por ello, Ezequiel Ramón pasó a jugar como lateral izquierdo nuevamente (ante Defensores de Cambaceres lo había hecho como volante). Así, en el mediocampo retornó Oscar Peñalba tras cumplir su sanción, mientras que Carlos Tapia suplantó a Marcelo González e inició el encuentro buscando acompañar en el ataque a Nazareno Gómez. Sin embargo, la presencia del "Chino" en el campo de juego se terminó a los 13 minutos, luego de una acción en la que impactó con su brazo a un defensor y que Tomás Duilio consideró agresión. Por eso, mientras Tapia era retirado del terreno con una lesión en su brazo, el árbitro levantó la roja y dejó al Portuario con diez jugadores. Entonces, después de un arranque que había mostrado con mayor determinación al Auriazul (que había tenido una acción de peligro a partir de una pelota parada que Gómez no pudo definir tras cesión de Tapia), el trámite varió, porque Yupanqui se animó a tratar de salir limpio desde el fondo al tiempo que el equipo de nuestra ciudad entendió que, con un hombre menos, lo mejor era achicar espacios en campo propio para posteriormente presionar en la mitad de la cancha. Pero como el Trapero mostraba muchas limitaciones en su intención de avanzar a balón dominado, el encuentro fue parejo, muy disputado, con Puerto Nuevo dando batalla desde el despliegue de Peñalba y Redondo y generando incluso algunas faltas que le permitieron disponer de pelotas paradas para llegar con envíos aéreos hasta las inmediaciones de Aleman. En ese contexto no extrañó que no aparecieran opciones claras de gol en ninguna de las áreas, aunque el balance de esos primeros 45 minutos mostraba mucho mejor plantado al local, por la firmeza de la última línea, apoyada en un seguro Ponce De León, y por la incansable tarea de Peñalba y Redondo. En la segunda mitad, la resistencia Auriazul pasó más por el repliegue táctico que por el despliegue físico. Por eso, a la espera de un contragolpe, le cedió a Yupanqui la iniciativa. Sin embargo, la visita tuvo escasas ideas para inquietar a una defensa que siguió firme, alejando el peligro cada vez que la ocasión que lo demandaba. Así, mientras transcurrían los minutos, todo parecía encaminarse a un final sin goles, por la impotencia del Trapero para generar peligro y porque, en una cancha pesada, al Portuario le quedó poco resto para la contra. Encima, a los 32, Yupanqui también se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Franco Aguirre. Pero sobre los 38 minutos, en una acción disputada por izquierda, Ruiz alcanzó a tocar hacia adentro para Gómez, quien encontró el espacio para acomodarse y sacar un remate rasante al primer palo que se transformó en el único gol de la tarde con la complicidad de una lenta respuesta del arquero Aleman. Para el sampedrino fue su tercer tanto en partidos consecutivos, dado que ya le había convertido a Central Ballester y Defensores de Cambaceres. De allí al final quedaron los últimos intentos de la visita y una gran intervención de Ponce De León de cara a Filiosi, a quien le alcanzó a robar el balón con la punta del botín, poniéndole la frutilla del postre a su regreso a la titularidad. La mala noticia en ese cierre fue una nueva expulsión de Kevin Redondo (tercera del campeonato): excedido de revoluciones por defender la victoria pagó con tarjeta roja una fuerte infracción en la mitad de la cancha. Igualmente, nada aplacó el festejo Auriazul que se quedó con una victoria que es un premio al esfuerzo y la concentración que mostró el equipo durante los 90 minutos. Y que le brinda tres puntos vitales para afianzarse en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Rodrigo Ponce De León; Joaquín Montiel, Julián Sprovieri, Nahuel Banegas, Ezequiel Ramón; Enzo Moreno, Oscar Peñalba, Kevin Redondo, Mauricio Ruiz; Carlos Tapia y Nazareno Gómez. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Leandro Bonet, Gonzalo Leizza, Eliseo Aguirre, Agustín Monteleone, Tomás Fumeau, Marcelo González y Orlando Sosa. YUPANQUI (0): Darío Aleman; Víctor Correa, Diego Garbero, Leandro Barroso y Ezequiel Gayoso; Facundo Ledesma, Lucas Basso, Iván Rodas, Cristian Gómez Cuevas; Daniel Costas y Daniel Pastrana. DT: Néstor Rapa. SUPLENTES: Braian Garcia Carpio, Marcos Luján, Alejandro Álvarez, Franco Aguirre, Mariano Filiosi, Nahuel La Sala y Ramón Córdoba Mena. GOLES: ST 38m Nazareno Gómez (PN). CAMBIOS: ST Aguirre x Basso (Y) y Filiosi x Rodas (Y); 34m La Sala x Pastrana (Y), 39m Aguirre x Gómez (PN), 45m Monteleone x Moreno (PN) y 48m Leizza x Ruiz (PN). AMONESTADOS: Banegas y Peñalba (PN); Barroso, Ledesma, Filiosi, Rodas y La Sala (Y). EXPULSADOS: PT 13m Carlos Tapia (PN). ST 32m Franco Aguirre (Y) y 48m Kevin Redondo (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Tomás Diulio.

NAZARENO GÓMEZ MARCÓ POR TERCERA FECHA CONSECUTIVA (FOTO: MERLÍ FOTOGRAFÍA).





EZEQUIEL RAMÓN SALE DESDE EL FONDO CON EL BALÓN DOMNADO A PESAR DE LA BARRIDA DE UN RIVAL (FOTO: MERLÍ FOTOGRAFÍA).



Primera D:

Puerto Nuevo logró un triunfo que premió su esfuerzo y concentración

