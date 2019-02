La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/feb/2019 Una moto fue arrollada por un auto







Fue ayer por la noche, en Ameghino y Moreno. El SAME trasladó al Hospital a la acompañante de la Gilera 110. Manejando su Renault Sandero por Moreno, al cruzar por la Av. Ameghino no vio la Gilera 110 que se desplazaba en sentido hacia el Hospital y la impactó de lleno en su lateral izquierdo. Su conductor no tuvo mayores lesiones, pero la acompañante tuvo que ser trasladada al Hospital San José con múltiples contusiones. Intervino personal del Comando Patrulla, Zona 1.

Personal del Comando Patrulla, Zona 1, supervisó el intercambio de información entre los protagonistas del accidente.

#Ahora Choque de auto y moto en Moreno y Av. Ameghino, una mujer fue trasladada por la ambulancia de SAME, el joven que iba con ella en la moto sólo tenía unos golpes, el Renault Sandero estacionó sobre Moreno en tanto que el móvil zona 1 de Comando solicitó datos y seguros pic.twitter.com/5zElEAqmVp — Daniel Trila (@dantrila) 26 de febrero de 2019

Una moto fue arrollada por un auto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: