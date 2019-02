El equipo de nuestra ciudad hizo un gran primer tiempo, en el que mereció el gol. En el complemento, con un hombre menos, supo defenderse. Así llegó a cuatro unidades al término de la primera rueda. En el cierre de la primera rueda de la Zona 5 de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur, Atlético Las Campanas igualó ayer sin goles frente a Everton de La Plata en lo que fue su segunda presentación como local en este certamen. Con este resultado y el empate 2-2 entre ADIP de La Plata y Deportivo Pila del domingo, las posiciones completadas las cinco primeras fechas quedaron de la siguiente manera: 1) Everton, 8 puntos; 2) ADIP y Deportivo Pila, 7 puntos; 4) Atlético Las Campanas, 4 puntos; 5) Sport Club Magdalena, 1 punto. En la próxima fecha, el equipo de nuestra ciudad quedará libre, mientras que Everton jugarán ante ADIP y Deportivo Pila frente a Sport Club Magdalena. Ayer, en cancha de Puerto Nuevo (afectada por las lluvias del fin de semana y el trajín del partido que jugó el Auriazul el domingo con Yupanqui), Atlético Las Campanas volvió a demostrar que está a la altura de este certamen. Y que como local es capaz de complicar a cualquier rival, inclusive a un Everton que llegó como líder con la experiencia que le brinda toda su historia y sus recientes participaciones en el Federal B. Incluso, en el arranque del partido, los dirigidos por la dupla conformada por Luis Cejas y Carlos Navazzotti se mostraron mejor plantados y estuvieron más cerca de abrir el marcador. Aún con una formación que volvió a sufrir bajas por lesiones (Antoni Rodríguez, Gustavo Roldán, Alejandro González y Damián Arce no fueron de la partida). En ese primer tramo del encuentro, la movilidad de Franco Otta ya era una complicación para la defensa platense. De hecho, el atacante de nuestra ciudad tuvo la primera situación (remate alto), luego metió un centro que Nicolás Giménez no pudo aprovechar y posteriormente fue protagonista de una tercera ocasión con un disparo al que le faltó dirección. En tanto, Everton se notaba incómodo en el terreno de juego y no encontraba respuestas para sortear la presión que ejercía Las Campanas en pos de recuperar el balón desde el 4-4-2 con el que salió a la cancha (con Michel Bustamante cerca de Ramón Vallejos en el centro del campo). Sin embargo, sobre el final de la primera parte llegó una acción bisagra: Enzo Ramallo golpeó de atrás a Juan Cruz García y vio la roja, dejando al equipo campanense con un hombre menos para el complemento. Por eso, en la segunda parte Everton logró contar con mayor y mejor tenencia del balón, aunque mostró dificultades para profundizar de tres cuartos de cancha hacia adelante. Así, el trámite se hizo más disputado y friccionado y en ese aspecto fue creciendo Las Campanas, que volvió a contar con situaciones de peligro. Primero con un remate de Bustamante que tapó el arquero Mareco; después con otro intento de Otta; y posteriormente, en la más clara de todas, con una definición de Giménez, pisando el área chica, que salió por sobre el travesaño. En el final, con algo más de resto, el elenco de La Plata logró generar dos ocasiones: un cabezazo de Mazzacane que "Manuso" Coesta desvió al córner; y un contraataque que terminó en un centro de Reali que no pudo definir Alderete. Así, tras el pitazo final de Leonel Suárez, a Las Campanas le quedó el sabor agridulce de haber realizado otra buena presentación, aunque sin poder coronarla esta vez con una victoria, sabiendo que esos tres puntos lo metían de lleno en la pelea por las primeras posiciones. Ahora tendrá tiempo para descansar y recuperar lesionados con la ilusión de pelear hasta el final por la clasificación a la próxima fase de este certamen. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO LAS CAMPANAS (0): Emmanuel Coesta; Gustavo Acuña, Raúl Colombo, Agustín Godoy, Tulio Barrios; Nicolás Giménez, Ramón Vallejos (16m Braian Ferulano), Michel Bustamante, Enzo Ramallo; Franco Otta (ST 41m Alex Curto) y Diego Gómez (ST 8m Juan Álvarez). DT: Luis Cejas y Carlos Navazzotti. EVERTON (0): Maximiliano Mareco; Gian Córdoba, Damián Nicolini (ST 35m Jonathan Alderete), Federico Catriel, Matías Mazzzacane; Juan Pocholo, Leonel Massaccesi (ST 18m Matías Gorgerino), Juan Cruz García, Federico Reichenbach; Gastón Ibáñez (ST 18m Andrés Ghibaudi) y Matías Reali. DT: Gustavo Bianco. GOLES: no hubo. EXPULSADO: PT 45m Enzo Ramallo (ALC). CANCHA: Puerto Nuevo –local Las Campanas-. ÁRBITRO: Leonel Suárez.

MICHEL BUSTAMANTE JUGÓ COMO “DOBLE 5" JUNTO A VALLEJOS AYER ANTE EVERTON.





LA FORMACIÓN DE ATLÉTICO LAS CAMPANAS AYER ANTE EVERTON.



Torneo Regional Federal:

Atlético Las Campanas igualó ante el líder Everton

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: