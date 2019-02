Mientras Real San Jacinto y Defensores de La Esperanza ya tenían programados sus encuentros para el sábado 2, el partido de La Josefa fue postergado por las lluvias. Los equipos campanenses que están disputando la Copa Federación Norte 2019 estarán cerrando la primera rueda el próximo fin de semana. Por la Zona E, La Josefa visitará a Sarmiento de Zárate en un partido que había sido programado para el pasado sábado, pero que fue suspendido por las intensas lluvias que cayeron en nuestra zona entre viernes y sábado. La Josefa es el único de los equipo campanenses que ya tiene asegurado su pase a los Octavos de Final. Si vence a Sarmiento llegará como ganador de la Zona E y si no, como segundo. En tanto, Real San Jacinto, que recibe a Paraná de Zárate, y Defensores de La Esperanza, que juega como local ante Lima FC, no habían podido programar estos partidos para el pasado fin de semana y habían conseguido llevarlos al sábado 2 de marzo. A San Jacinto le alcanza con un empate para ser el segundo de Belgrano de Zárate en la Zona F, mientras que el Defe necesita ganar sí o sí para convertirse en el escolta de La Sonia de José C. Paz en la Zona G.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Copa Federación:

Los equipos campanenses definen su suerte el fin de semana

