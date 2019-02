La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/feb/2019 Calendario Maya - Año Luna 13:

Semilla 7 - Energía del Martes 26/02/2019 - Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip





La semilla representa el florecer. es la oportunidad de romper con las estructuras preestablecidas. Es dar en el blanco, en el centro, en lo que nos pertenece, así poder seguir adelante, y avanzar. Es crecimiento, maduración, concreción, florecimiento de las cualidades que tenemos. KIN 124- SEMILLA 7 guiada hoy por el Guerrero. La semilla es energía creativa, ayuda a generar ideas nuevas, capacidad de inventiva. es energía excelente para dar servicios. La semilla es política, es la red que interconecta. Expresiva, expansiva. Esta energía nos puede predisponer a que hoy estemos altamente creativos y creadores pero en nuestra mejor versión, sino podemos estar muy estructurados, limitados, restringidos, hasta en nuestro crecimiento personal. Estamos en el tubo vibracional, centro del calendario maya, que es la estructura y la columna vertebral del mismo, mismas palabras que se repiten y se potencia, estructura. Hoy florecen las relaciones de pareja, salen adelante a pesar de haber pasado difíciles momentos. También podemos aportar a una relación nueva, incipiente, que está ahí queriendo nacer. Nos damos cuenta qué relación puede prosperar y qué relación no. ¡Ojo hoy no quieras acaparar todo!¡ no asfixies, ni sobre-protejas tanto! o te pongas extremadamente conformista. ¡Florece, crece! y planta un semilla hoy. 2do día de la columna central del calendario la energía oculta de este día es la tierra, semilla y tierra, esta dupla potencia nuestras cualidades para que lo creativo, y las virtudes de la semilla se pongan en movimiento, se reordenen, se acomoden, para evolucionar. ´EN BUENA HORA! ¡Buen martes para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Semilla 7 - Energía del Martes 26/02/2019 - Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: