El Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris cumplió 10 años con tres grandes filmes

Pese al mal clima que dominó el fin de semana y que obligó a trasladar las funciones al Auditorio de Tenaris, vecinos de Campana y Zárate dijeron presente para disfrutar de tres emocionantes historias de nuestro continente. La décima edición del Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris y Fundación PROA, la tradicional cita de Campana y Zárate con el cine de autor, convocó a los vecinos para disfrutar de tres grandes historias a pantalla gigante. Ni la intensa lluvia registrada a lo largo del fin de semana pudo mermar el ánimo de los espectadores, que se acercaron en familia, con su pareja o amigos a vivir el festival llevado a cabo en el Auditorio de Tenaris. Allí los esperaban un stand de fotos instantáneas y ricos pochoclos para acompañar cada proyección. Antes de las películas, fueron exhibidos los cortometrajes realizados por estudiantes de la Escuela Secundaria Nº16 de Campana en el marco del programa "Ciudad Industrial" implementado por Tenaris en 2018. La iniciativa tuvo además la coordinación de Fundación PROA y la colaboración de Fondazione Dálmine. Las funciones arrancaron el viernes con "Mi mundial", película uruguaya que narra historia de Tito, una joven promesa futbolística cuya carrera se ve en una encruzijada. Emocionante y divertida, fue la preferida de Daniel Rossi, vecino de asistencia perfecta en esta edición. "Me gusta venir con mis hijos y compartir el Ciclo con ellos", aseguró. El sábado la proyección de "Recreo" atrajó la mayor cantidad de espectadores de las tres jornadas. En la previa, reunía un montón de condimentos: era la exponente argentina del festival, contaba con un gran elenco -Carla Perteson, Juan Minujín, Fernán Mirás y Jazmín Stuart, entre otros-, uno de sus artífices iba a estar presente para charlar con el público y tenía la participación destacada de un pequeño campanense. Y el aplauso cerrado tras su final confirmó que la elección no decepcionó. "Buscamos despegarnos del formato de guión tradicional, armar una historia que se fuera amalgamando como si fuese una cebolla, y en la que cada personaje pudiese confrontarse a sí mismo llegado el momento", explicó su co-director, Hernán Guerschuny, tras los créditos. El Ciclo de Cine Latinoamericano 2019 cerró con "Los buscadores", producción a cargo de los responsables de "7 cajas", tal vez una de las mejores películas proyectadas en estos 10 años de festival. "Con mis amigas venimos siempre a este evento. Nos encanta el cine y más las películas latinoamericanas", compartió Lidia Lozano, vecina de Campana y una de las espectadoras del filme paraguayo. "Cumplimos una década de proyecciones, difundiendo lo mejor del cine de nuestro continente, con historias que reflejan nuestras problemáticas y anhelos. Lamentablemente, no pudimos realizar ninguna de las funciones en el Campito de Siderca, el lugar en el que más nos gusta disfrutar de esta propuesta, pero agradecemos el acompañamiento de los vecinos que de todas formas no quisieron perderse este nuevo Ciclo de Cine Latinoamericano", afirmó Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris.

Si bien el evento estaba pensado al aire libre, el mal clima obligó a que se realice en el Auditorio de Tenaris, que fue colmado por la concurrencia.





Como desde hace 10 años, el publico disfrutó del ciclo de cine latinoamericano organizado por Tenaris y la fundación Proa





"Buscamos despegarnos del formato de guión tradicional" explicó Hernán Guerschuny, co director de "Recreo"





Un clásico infaltable: los pochoclos calentitos para la concurrencia

El sábado, durante la proyección de “Recreo”, nos visitó el co-director de la película, Hernán @Guerschuny, quien contestó preguntas de los espectadores y compartió el detrás de cámara del film. pic.twitter.com/cKJuvIdEUB — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 25 de febrero de 2019

