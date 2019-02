Ariel Mosqueira: "Veo a Alejo Sarna con la vocación de querer conducir los destinos de nuestra ciudad"

Así se manifestó el presidente de Vamos Campana y referente del Movimiento Nacional Alfonsinista luego de que saliera a la luz una encuesta que ubica a Alejo Sarna con una piso electoral importante, teniendo en cuenta sus jóvenes 28 años y su corta trayectoria política. "Noto que los vecinos ven en el una persona comprometida" aseguró Mosqueira.

Luego de que saliera a la luz una encuesta que lo ubica a Alejo Sarna con un importante piso electoral, y sin que aún el joven referente de Vamos Campana confirmara que será candidato a Intendente, Ariel Mosqueira, aseguró que "Todos los días veo con el entusiasmo y las ganas que Alejo Sarna sale a caminar la ciudad, a hablar con los vecinos. Siempre intentando ayudar a encontrar soluciones a los múltiples problemas que tenemos que afrontar los campanenses a diario. Con tan solo 28 años, pero con una gran capacidad de trabajo, lo veo a Alejo con la vocación de querer conducir los destinos de nuestra ciudad".

A continuación, en referente Radical en Vamos Campana agregó que "Cuando salgo a caminar con Alejo, noto que los vecinos ven en el una persona comprometida, que sin ocupar ningún cargo público hace un gran trabajo a favor de los campanenses en base al esfuerzo y dedicación. Porque todo lo que hace con su grupo de trabajo es sin recursos económicos. Entonces ahí es donde toma más valor lo que está logrando Alejo".

Para finalizar, Mosqueira aseguró que "Sinceramente no sé qué es lo que piensa hacer Alejo este año, todavía no nos dijo nada al respecto, aunque estoy convencido de que va a ser candidato a Intendente. El insiste en seguir construyendo un espacio plural, amplio, que trascienda la barreras de las identidades políticas de cada uno, donde resolver los problemas de los vecinos de Campana sea la principal prioridad, que es lo que venimos haciendo hace 3 años desde Vamos Campana. De lo que si estoy seguro es que no se va a quedar en la casa.." concluyó Ariel Mosqueira.