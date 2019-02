La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/feb/2019 "Si Abella está preocupado por las encuestas, nosotros lo estamos mucho más por la situación de nuestros vecinos"







El Presidente del Partido Justicialista de Campana, Oscar Trujillo, declaró tras la difusión de una encuesta por parte de Cambiemos, y aseguró: "Es una maniobra que refleja el nerviosismo de un Gobierno que en cuatro años empobreció a la gente. Los verdaderos números son los que llegan con las facturas de los servicios, o los que aparecen al cargar combustible o pagar en el supermercado" sentenció. El Presidente del Partido Justicialista de Campana, el Dr. Oscar Trujillo, marcó diferencias con el oficialismo luego de la encuesta difundida por Cambiemos sobre un supuesto escenario electoral, ubicando a la oposición en segunda ubicación. "Verdaderamente es una falta de respeto que el Gobierno especule con números y encuestas, ante la situación que atraviesan muchos vecinos entre los despidos, la falta de empleo, los aumentos desmedidos en alimentos, medicamentos y servicios básicos. Pero está claro que para el oficialismo la campaña electoral ya comenzó, y los dirigentes que provenimos de un espacio con una fuerte mirada social, no podemos darnos ese lujo" declaró consultado al respecto. En este sentido, el dirigente definió a la encuesta publicada como "una maniobra que refleja el nerviosismo de un Gobierno que en cuatro años empobreció a la gente. Los verdaderos números son los que llegan con las facturas de los servicios, o los que aparecen al cargar combustible o pagar en el supermercado". "Pese a ello", insistió Trujillo, "los datos difundidos son, por lo menos, tendenciosos. Abella es el único de los que allí figura que se autoproclamó candidato. El sondeo asegura que no incluye el arrastre nacional y provincial que puedan tener los candidatos, volviendo inconsistentes las afirmaciones que puedan haberse recogido en los supuestos 600 casos testeados. Y por último, resulta inentendible que una encuesta pagada por Cambiemos, que quiere dejar en alto la imagen de su candidato, no puede ocultar una caída en la imagen del Intendente, que entre Julio y Noviembre, cayó casi 15 puntos en su aceptación, de la mano de sus jefes políticos, el Presidente Mauricio Macri y la Gobernadora Vidal, quienes para sus propios números son fuertemente cuestionados por las gestiones que realizaron tanto en la Nación como en la Provincia". Entonces, para concluir, el Presidente del PJ local dijo que "si Abella está preocupado por las encuestas, nosotros lo estamos mucho más por la situación de nuestros vecinos. Lamentamos que se utilicen recursos del Municipio para difundir propaganda política, como suele ocurrir en los eventos artísticos o espectáculos públicos. Seguimos creyendo que el camino que hay que recorrer es el que nos encuentra cerca de la gente que más lo necesita. Y hoy en día, son cada vez más. Familias en condiciones de vida muy sensibles, trabajadores que son dejados en la calle, y los sueños de miles en Campana, y millones en todo el País, que fueron destrozados por un Gobierno cuya misión ha sido cumplir con los grupos económicos y amigos del poder, con el Fondo Monetario Internacional y los intereses privados que son totalmente contrarios a los de la gente".

“Seguimos creyendo que el camino que hay que recorrer es el que nos encuentra cerca de la gente que más lo necesita" aseguró Trujillo



"Si Abella está preocupado por las encuestas, nosotros lo estamos mucho más por la situación de nuestros vecinos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: