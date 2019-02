La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/feb/2019 Honda agrava su crisis: desvinculó a 200 personas mediante retiros voluntarios







La mayoría son operarios de Smata, aunque también hay supervisores y personal fuera de convenio. Los trabajadores se fueron con más del doble de la indemnización correspondiente. Se confirmaron las primeras desvinculaciones en la planta de Honda: son alrededor de 200 personas, entre personal agremiado y fuera de convenio, las que habrían aceptado los retiros voluntarios ofrecidos por la empresa, en una profunda crisis debido a la caída de la demanda interna. Ni Honda ni el gremio de los mecánicos, Smata, han brindado declaraciones oficiales al respecto. La Auténtica Defensa confirmó las desvinculaciones -que se venían rumoreando desde hace varios días y que incluso se denunciaron por la red social Facebook- a partir del testimonio de trabajadores de la automotriz. Las personas que aceptaron los retiros se desligaron de Honda el viernes pasado y ya no pertenecen a la compañía. Todo habría sido convenido con rapidez. De hecho, y al menos para los obreros agrupados en Smata, casi no hubo tiempo de pensarlo dos veces. Según pudo averiguar este medio, la empresa puso sobre la mesa 134 retiros voluntarios para los operarios de ese sindicato. No pocos podrían tildar de "generoso" el ofrecimiento: más del doble de la indemnización que correspondería en el caso de un despido convencional. Era eso o seguir vinculados a una automotriz con fuerte caída en las ventas, sobrestock de unidades, suspensiones programadas para marzo y solo incertidumbre más allá de abril. El cupo de retiros para el personal de convenio mecánico fue arrasado en una hora y media. Hubo operarios que no llegaron a anotarse, por lo que siguen trabajando, aunque de reojo ya evalúan posibilidades laborales afuera. Si bien no trascendió la cifra exacta de los obreros que quedaron afuera del ofrecimiento, son varios los que preferirían no seguir en la automotriz. Entre el resto del personal también hubo despedidas. Alrededor de 20 supervisores Asimra se alinearon al retiro voluntario y dijeron adiós a la compañía japonesa. El resto de los contratos cancelados corresponden a empleados fuera de convenio encargados de la administración de la planta. "El viernes fue un día muy duro, tremendo", le confesó un operario a este medio. Para los que aún permanecen en la automotriz, las suspensiones se aproximan. Serán de tres semanas para la línea motos y de cuatro para la de autos. Eso repercutirá no solo en su salario -cobrarían el 70 por ciento- sino también en la liquidación del aguinaldo y montos adicionales. Es por eso también que los retiros voluntarios fueron aceptados con tanta avidez. Honda inició sus operaciones en Campana allá por mayo de 2011, cuando inauguró su planta de Ruta 6 destinada a la fabricación de automóviles y autopartes de diversos modelos para el mercado local y de exportación. La planta era la número 24 de la compañía a nivel mundial y con su apertura la Argentina se incorporaba al por entonces selecto grupo de los 17 países en el mundo que producían automóviles Honda. Para ampliar la producción de motocicletas durante el año 2011 y acompañar el crecimiento de la industria, se realizó una nueva inversión de 3 millones de dólares en la planta de Campana y se comenzó a producir algunos modelos, como la Honda CG 150 Titán y la Biz 125. La Auténtica Defensa había dado cuenta del bajo nivel de venta de Honda en el último año, lo que había llevado a sucesivas suspensiones laborales. La crisis se comenzó a sentir con fuerza primero en la línea de motocicletas, efecto de una abrupta caída de la demanda: según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el patentamiento en diciembre se desplomó un 54,5% en relación al mismo mes de 2017. Pero el sector autos también profundizó el declive. En enero se patentaron 59.844 vehículos nuevos, un desempeño que representó un desplome del 50,4% contra enero del año pasado.

